Сын Валуева пошел учиться на психолога, а дети Шнурова стали художниками

Вот не зря говорят: весь в отца! Как правило, отпрыски наследуют не только внешность, но и способности своих родителей. Мы решили узнать, чем занимаются детки знаменитостей. Оказывается, одни дочки-сыночки вслед за известными предками идут в публичную профессию, а другие не стремятся ни в коем случае повторять звездность своей фамилии.

НАГИЕВ ОТ НАГИЕВА НЕ ДАЛЕКО УШЕЛ

В прошлом году сыну Дмитрия Нагиева стукнуло 30 лет. Кирилл пошел по стопам отца и стал актером. Конечно, переплюнуть Нагиева-старшего непросто, но Кирилл зарекомендовал себя как талантливый артист. Узнаваемость к нему пришла после выхода на экраны криминальной картины «Бригада: Наследник». Там актер сыграл Филиппа - близкого друга Ивана Белова, сына легендарного Саши Белого. Его могли видеть и в таких крупных лентах, как «Холоп», «Текст», «Марафон желаний» и «257 причин, чтобы жить».

Отцу и сыну не раз доводилось работать на одной площадке, например, в сериале «Нагиев на карантине», где Кирилл играет самого себя, и в комедийном проекте «Спасите Колю!».

ДЕТИ ШНУРОВА ВНЕ МУЗЫКИ

У рок-музыканта Сергея Шнурова от первого брака с Марией Исмагиловой есть 26-летняя дочь Серафима. Девушка работает графическим дизайнером. Вот уже 4 года она замужем за барменом Вячеславом Астаниным. В отличие от своего отца, Серафима предпочитает не афишировать личную жизнь. Знаменитая петербурженка пишет у себя в Инстаграме, что в свободное время рисует натюрморты, занимается фехтованием и «таскается» по выставкам.

shnrv.astnn Молодой Шнуров с дочкой

Во втором браке со Светланой Костицыной у Шнура родился сын Аполлон. Ему 20 лет. Он художник, два года назад в Санкт-Петербурге проходила его дебютная выставка. Сейчас известный наследник зарабатывает себе на жизнь тем, что создает веб-комиксы, рисует на заказ портреты и «все что только можно». К слову, стоимость одного портрета - около 70 евро.

pavelapollon Сын Шнурова

БОЯРСКИЕ ПОКОРЯЮТ ИНСТАГРАМ

Дочь политика Сергея Боярского и дизайнера Екатерины Боярской 21-летняя Екатерина в этом году окончила 3-й курс Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Очаровательная блондинка решила пойти по стопам знаменитых родственников.

- Она далека от политики, ей ближе творчество, - улыбается отец «КП» Сергей Боярский. - Сейчас находится в поиске. Катерине еще год учиться в вузе, но у нее уже есть определенные планы на жизнь.

boyarskaya.katerina Михаил Сергеевич с дочкой Лизой и внучкой

Известный политик не вмешивается в выбор дочери и во всех начинаниях старается ее поддерживать.

А пока внучка Михаила Боярского - звезда Инстаграма, где она периодически делится с подписчиками своими сексуальными снимками.

ВАЛУЕВ ПРОТИВ ФРЕЙДА

В этом году старший сын экс-боксера и депутата Госдумы Николая Валуева 18-летний Георгий окончил школу. В 9-м классе поступил в Суворовское училище. Проучился там два с половиной года, а за полгода до окончания перевелся в другое учебное заведение. Как рассказал корреспонденту «КП» знаменитый отец, идти по его стопам Георгий точно не собирается.

Николай Валуев с семьей.

- Сын хочет поступить в Российский государственный педагогический университет имени Герцена, в Институт психологии, - поделился Николай Валуев. - Стараюсь поддерживать его во всех начинаниях. У него свой путь.

У спортсмена подрастают еще двое детей - 12-летняя Ирина и 8-летний Сергей. Они пока со своим будущим не определились.