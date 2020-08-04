2020-08-04T16:19:39+03:00
Звезды

Сын Валуева пошел учиться на психолога, а дети Шнурова стали художниками

«Комсомолка» выяснила, чем занимаются дети знаменитостей
Полина ШАНДРАК
Поделиться:
У Сергея Шнурова двое детей, но к музыке они не имеют никакого отношения.У Сергея Шнурова двое детей, но к музыке они не имеют никакого отношения.
Изменить размер текста:

Вот не зря говорят: весь в отца! Как правило, отпрыски наследуют не только внешность, но и способности своих родителей. Мы решили узнать, чем занимаются детки знаменитостей. Оказывается, одни дочки-сыночки вслед за известными предками идут в публичную профессию, а другие не стремятся ни в коем случае повторять звездность своей фамилии.

НАГИЕВ ОТ НАГИЕВА НЕ ДАЛЕКО УШЕЛ

В прошлом году сыну Дмитрия Нагиева стукнуло 30 лет. Кирилл пошел по стопам отца и стал актером. Конечно, переплюнуть Нагиева-старшего непросто, но Кирилл зарекомендовал себя как талантливый артист. Узнаваемость к нему пришла после выхода на экраны криминальной картины «Бригада: Наследник». Там актер сыграл Филиппа - близкого друга Ивана Белова, сына легендарного Саши Белого. Его могли видеть и в таких крупных лентах, как «Холоп», «Текст», «Марафон желаний» и «257 причин, чтобы жить».

kirill_nagievkirill_nagiev
НагиевНаКарантине
18543 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отцу и сыну не раз доводилось работать на одной площадке, например, в сериале «Нагиев на карантине», где Кирилл играет самого себя, и в комедийном проекте «Спасите Колю!».

ДЕТИ ШНУРОВА ВНЕ МУЗЫКИ

У рок-музыканта Сергея Шнурова от первого брака с Марией Исмагиловой есть 26-летняя дочь Серафима. Девушка работает графическим дизайнером. Вот уже 4 года она замужем за барменом Вячеславом Астаниным. В отличие от своего отца, Серафима предпочитает не афишировать личную жизнь. Знаменитая петербурженка пишет у себя в Инстаграме, что в свободное время рисует натюрморты, занимается фехтованием и «таскается» по выставкам.

shnrv.astnnshnrv.astnn
Молодой Шнуров с дочкой
3488 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Во втором браке со Светланой Костицыной у Шнура родился сын Аполлон. Ему 20 лет. Он художник, два года назад в Санкт-Петербурге проходила его дебютная выставка. Сейчас известный наследник зарабатывает себе на жизнь тем, что создает веб-комиксы, рисует на заказ портреты и «все что только можно». К слову, стоимость одного портрета - около 70 евро.

pavelapollonpavelapollon
Сын Шнурова
1485 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

БОЯРСКИЕ ПОКОРЯЮТ ИНСТАГРАМ

Дочь политика Сергея Боярского и дизайнера Екатерины Боярской 21-летняя Екатерина в этом году окончила 3-й курс Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Очаровательная блондинка решила пойти по стопам знаменитых родственников.

- Она далека от политики, ей ближе творчество, - улыбается отец «КП» Сергей Боярский. - Сейчас находится в поиске. Катерине еще год учиться в вузе, но у нее уже есть определенные планы на жизнь.

boyarskaya.katerinaboyarskaya.katerina
Михаил Сергеевич с дочкой Лизой и внучкой
1533 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Известный политик не вмешивается в выбор дочери и во всех начинаниях старается ее поддерживать.

А пока внучка Михаила Боярского - звезда Инстаграма, где она периодически делится с подписчиками своими сексуальными снимками.

ВАЛУЕВ ПРОТИВ ФРЕЙДА

В этом году старший сын экс-боксера и депутата Госдумы Николая Валуева 18-летний Георгий окончил школу. В 9-м классе поступил в Суворовское училище. Проучился там два с половиной года, а за полгода до окончания перевелся в другое учебное заведение. Как рассказал корреспонденту «КП» знаменитый отец, идти по его стопам Георгий точно не собирается.

Николай Валуев с семьей.

Николай Валуев с семьей.

- Сын хочет поступить в Российский государственный педагогический университет имени Герцена, в Институт психологии, - поделился Николай Валуев. - Стараюсь поддерживать его во всех начинаниях. У него свой путь.

У спортсмена подрастают еще двое детей - 12-летняя Ирина и 8-летний Сергей. Они пока со своим будущим не определились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ФК «Ленинградец» начнет новый сезон матчем на стадионе в Рощино
Автомобильный объезд Гатчины откроется 7 августа
Куривший в постели житель Песочного погиб при пожаре
Новые фонари установили на Дворцовой улице в Санкт-Петербурге
Фуд-корты в ТЦ открылись в «желтой» зоне Ленобласти
МЧС предупреждает о сильном дожде в Санкт-Петербурге
Пьяный отец бросил 5-летнюю дочку одну на детской площадке в Санкт-Петербурге
Пожар произошел на Ижорском заводе в Колпино
Водитель умер за рулем внедорожника, который вылетел с дороги
КГИОП пообещал сохранить историческую брусчатку на проспекте Римского-Корсакова
Пять новых направлений открылись в Пулково
Мужчина зарыл в землю сына, получившего удар током
Маломерным судам могут запретить плавать по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Петербургские мужчины больше всех страдают от приставаний женщин
Новая дорога появится в Кировском районе Ленинградской области
Движение в тоннеле под Литейным мостом ограничат почти на месяц
Трубач устроил утренний концерт жителям двора на Туристской улице в Санкт-Петербурге
Мошенники продали пенсионерке устройства для пожаротушения в Ленинградской области
Историческую брусчатку обнаружили во дворе дома на Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге
Поперечную флейту украли из квартиры священника на бульваре Новаторов
Четыре машины разбились в ДТП на Парнасе
Более 9,8 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
«Лада» улетела в березу после ДТП с такси
Срок действия жилищных сертификатов продлят на полгода