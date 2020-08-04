Никогда не снимал обручальное кольцо: Что говорил о своей жене Марине рэпер Энди Картрайт при жизни

Как минимум до 30 сентября 2020 года жена рэпера Энди Картрайта будет находиться в СИЗО. Марина Кохал - единственная обвиняемая в убийстве музыканта, расчлененное тело которого нашли в съемной квартире на Невском 29 июля. Пока это все, о чем достоверно известно по громкому процессу. Ни причин убийства, ни причин смерти, но при этом много версий случившегося и предположений.

Марина Кохал, расчленившая рэпера Картрайта, арестована до 30 сентября. Фото: объединенная пресс-служба судов.

Как утверждает Марина и ее адвокаты, 24 июля Энди скончался то ли от передозировки наркотиков, то ли после неудачного обеда - подавился. Когда Кохал нашла бездыханное тело мужа, тут же позвонила 112, чтобы вызвать врачей. Но после второго гудка сбросила - испугалась, что ее могут в чем-то заподозрить. Был ли этот звонок - тоже наверняка не ясно, так как детализация с ее телефона пока не готова. Дальше - страшнее.

Энди было 30 лет.Фото: СОЦСЕТИ

Кохал, используя все подходящие для этого предметы в доме, распилила труп и расфасовала по пакетам. Семь баулов четыре дня пролежали в доме, где кроме нее все это время находился еще их маленький сын и ее мать. Когда нервы окончательно сдали, женщина рассказала обо всем знакомому адвокату, а уже та позвонила в полицию. Спустя два дня после обнаружения останков Картрайта на горизонте появилась некая поклонница рэпера Надежда Р. Одни свято верят, что именно из-за нее Кохал и убила супруга, другие с уверенностью заверяют: это одна из навязчивых фанаток Энди, с которыми у него ничего не было. Ведь главная его женщина была именно Марина.

Это чуть ли не единственная фотография Энди и Марины, где не скрыто ее лицо.Фото: СОЦСЕТИ

Мы провели небольшое расследование, чтобы понять, каким мужем был Энди Картрайт и какие у них были взаимоотношения с Кохал. Начнем с того, что Картрайт никогда не снимал обручальное кольцо с безымянного пальца и никогда не скрывал свое семейное положение. Поклонницы знали, что он женат и у него есть маленький ребенок.

В тех редких интервью, которые Картрайт успел дать, рэпер всегда рассказывал историю знакомства с Мариной и расплывался в доброй улыбке, вспоминая, как в 2013 году он встретил ее.

- До 25 лет я жил в Украине, а точнее - выживал, - признавался Энди в 2017 году. - Был полный хардкор, алкоголизм. В 2013 году у меня были концерты в Москве, Питере, так совпало, что в эти же дни меня пригласили выступить на Versus. Как раз там я и познакомился с девушкой, которая стала моей женой. Она подошла ко мне после батла, чтобы сказать: «У тебя были крутые строчки!» До этого она меня не знала.

Та самая Надежда Р. То ли любовница, то ли назойливая фанатка Картрайта.Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что Марина была старше Энди на шесть лет, между ними сразу же завязались отношения. Она - бывшая журналистка, он - выпускник иняза, рэпер, у которого, как считали многие коллеги по сцене, большое будущее.

- Он постоянно что-то сочинял, писал, - говорят о нем друзья. - Последние три недели до случившегося работал над новым альбомом, который теперь выйдет посмертно... Марина никогда не тусила с нами, но ничего плохого о ней мы сказать не можем. Когда Энди был в запое, она постоянно звонила и спрашивала, где он. Сама она не работала - занималась ребенком, ну, и бабушка помогала.

А вот совместных фото Картрайта и сего жены в Сети практически нет.Фото: СОЦСЕТИ

На самом же деле у Марины был небольшой заработок - она составляла по заказу гороскопы совместимости, увлекалась астрологией. Раз или два в год они с Энди ездили в отпуск.

- У меня такая жена, которая не любит сидеть на месте, - рассказывал еще в одном интервью Энди. - Мы надолго ездили в Италию, были в Малайзии. Но больше всего мне нравится в Питере. Здесь классно. И климат хороший!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794312" frameborder="0"></iframe> Переехал к ней в Питер: Интервью Картрайта, где он рассказывал о своей жене Марине.

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