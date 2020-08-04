Петербургского школьника отдали под суд за шпаргалку на ЕГЭ

Сразу два петербургских школьника предстали перед судом за нарушения при сдаче Единого госэкзамена. Если раньше ученика могли просто выгнать из класса и аннулировать результат, то теперь за процедуру взялись всерьез.

- Подсудимый, в нарушение процедуры проведения ЕГЭ по истории, имел при себе справочные материалы (шпаргалку). Вину признал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело, разумеется, было административным, а рассматривал его мировой суд. По пункту четыре статьи 19.30 «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса» школьнику грозило наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей.

Судья учел раскаяние ученика, а также отсутствие подобных проступков ранее и дал «по минимуму».

Интересно, что такое же наказание за «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации» получил и другой петербургский школяр. В три тысячи рублей ему, а скорее его родителям, обошлось наличие мобильного телефона на экзамене по русскому языку.

Ну а кроме стресса от общения с судьями, обоим ученикам все равно придется сдавать экзамен. Но уже по-честному.