2020-08-04T17:56:19+03:00
Общество

Петербургского школьника отдали под суд за шпаргалку на ЕГЭ

Его оштрафовали на три тысячи рублей
Петр КИБЕР
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За нарушения при сдаче ЕГЭ двух петербургских школьников оштрафовали на 3 тысячи рублей каждого.За нарушения при сдаче ЕГЭ двух петербургских школьников оштрафовали на 3 тысячи рублей каждого.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сразу два петербургских школьника предстали перед судом за нарушения при сдаче Единого госэкзамена. Если раньше ученика могли просто выгнать из класса и аннулировать результат, то теперь за процедуру взялись всерьез.

- Подсудимый, в нарушение процедуры проведения ЕГЭ по истории, имел при себе справочные материалы (шпаргалку). Вину признал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело, разумеется, было административным, а рассматривал его мировой суд. По пункту четыре статьи 19.30 «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса» школьнику грозило наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей.

Судья учел раскаяние ученика, а также отсутствие подобных проступков ранее и дал «по минимуму».

Интересно, что такое же наказание за «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации» получил и другой петербургский школяр. В три тысячи рублей ему, а скорее его родителям, обошлось наличие мобильного телефона на экзамене по русскому языку.

Ну а кроме стресса от общения с судьями, обоим ученикам все равно придется сдавать экзамен. Но уже по-честному.

Сдавать экзамен все равно придется, но по-честному. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сдавать экзамен все равно придется, но по-честному.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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