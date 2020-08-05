Малая родина: Генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим СОМОВ: У нас лучше, чем в мегаполисе

45 лет назад молодой специалист Вадим Сомов приехал работать на Киришский нефтеперерабатывающий завод в совсем еще молодой город Кириши. С тех пор он предан этому месту. Здесь он прошел путь от оператора до генерального директора крупнейшего градообразующего предприятия региона и сделал все, чтобы завод стал одним из лидеров российской нефтеперерабатывающей отрасли, а Кириши - настоящим городом-садом, где можно счастливо жить и работать. Причем этот город в Ленинградской области является еще и признанной столицей водного поло, ведь именно в Киришах загораются спортивные звезды мирового уровня.

На каких принципах держатся эти достижения и есть ли у них особый секрет? Рассказ Вадима Сомова получился обстоятельным под стать юбилею.

25 декабря 2002 года. Открытие Дворца культуры КИНЕФ после реконструкции. Традиционную красную ленту разрезали генеральный директор ООО «КИНЕФ» и министр культуры РФ Михаил Швыдкой. Фото: Владимир Ляшенко.

В КИРИШИ ЗАМАНИЛИ ХИТРОСТЬЮ

- Я ведь историком хотел стать, - вспоминает Вадим Евсеевич о выборе жизненного пути. - Много читал, собирался даже документы подавать на исторический факультет МГУ.

- Но Вы окончили Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина, как Ваши отец и старшие братья?

- Сначала не хотел в этот институт поступать! Я же практически родился на неф- теперерабатывающем заводе, в медпункте, в городе Краснокамске Пермской области. Поэтому в основном заводскую грязь видел - больше ничего (смеется). Затем наша семья переехала в Красноводск. Так что я все детство прожил недалеко от завода, все было рядом, на глазах… Но, когда с историей не сложилось, выбрал специальность с красивым названием «машины и аппараты химических производств» в Московском институте нефти и газа имени И. М. Губкина. Через полгода понял, что не туда попал.

- Что смутило?

- Черчение, начертательная геометрия... Так что для меня все закончилось на первом же курсе. Я вернулся домой в Красноводск. Устроился помощником оператора на риформинг. Работать мне понравилось, за год дошел до пятого разряда. Но Москва все равно манила.

- Чем?

- Столица нашей родины! Там же весь спорт, культура... Сначала отец не отпускал - предложил учиться в Днепропетровске. Меня этот город не вдохновил - опять вернулся в Красноводск. И лишь следующим летом 1970 года снова поступил в Московский институт нефти и газа, теперь уже на родную специальность «технология переработки нефти и газа».

- И началась взрослая жизнь?

- Да, почти пять веселых студенческих лет. После получения диплома думал вернуться туда, где меня учили работать, - в Красноводск, к Каспийскому морю. Очень там нравилось. Летом и зимой тепло. Мы не знали, что такое пиджак носить, все время в рубашке. Но при распределении в институте домой меня не пустили. Словно предвидели грядущий развал страны. Основывались на том, что в Красноводске старый завод (все оборудование было перевезено из Батуми во время Великой Отечественной войны). И предложили взамен Кириши. Что это за город, я понятия не имел.

- Чем туда заманили?

- Хитростью. Сказали: «Ты же любишь ходить в театры. Ну вот, значит, Кириши - для тебя самое то. Всего в получасе езды от Ленинграда». Я приехал в костюме, галстуке, но, увидев невзрачную картину, пришлось сразу забыть про парадную одежду. Сам город отсутствовал - одно название. Одна улица. Куда попал? А мне необходимо было обязательно три года здесь отработать. Сложно пришлось первое время. Но через год понял, что здесь моя судьба, моя работа, хотя выходные все-таки старался проводить в Ленинграде. Ходил на спектакли. Поздно вечером на «пестовском» поезде возвращался в Кириши. Приеду домой в 4 утра, душ приму - и на работу! Вот такая романтика!

Команда цеха первичной переработки нефти - призер заводской спартакиады. Четвертый слева в верхнем ряду - Вадим Сомов. Фото из архива ООО«КИНЕФ».

«ЭТО МОЯ ПРОФЕССИЯ»

- Свою первую зарплату на что потратили?

- Собрал в ресторане друзей. Их всегда было много.

- Что оказалось самым трудным на пути от оператора до руководителя одного из крупнейших цехов завода?

- На это вообще-то ушло почти восемь лет. Четыре года я был начальником установки, три года - заместителем начальника цеха. Но не скажу, что было трудно, это же моя профессия.

- Почему Вы потом решили перейти работать в планово-экономический отдел, при этом потеряв в зарплате?

- В 1990 году, когда страна разваливалась, я понял, что хочу разобраться в механизме работы предприятия. В итоге четыре года там отработал. Хотя мне, не привыкшему сидеть весь день на одном месте, трудно было свыкнуться с таким распорядком дня. В тот же период окончил аспирантуру, написал кандидатскую, а докторскую защитил, когда стал генеральным директором.

Вадим Сомов с 18-кратным чемпионом России, командой «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», и ее тренерским составом. Фото: Станислав Левшин.

ВАЖНО СОХРАНИТЬ ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ

- Сколько длится Ваш рабочий день?

- От 12 до 14 часов. Откуда беру силы? Это мое призвание! Когда идешь на работу с радостью, силы искать не надо. Зимой работаю с восьми утра до десяти вечера, летом чуть-чуть раньше заканчиваю - в восемь-девять. А если проблемы возникают, вопрос времени вообще не поднимается. Но летом спокойнее. Да и душа просится на улицу, белые ночи поймать хочется. С августа охота начнется. Овес созреет, на поля кабаны выйдут… Тоже вечер нужен - со зверьем повстречаться (смеется)...

- Чему в выходные на заводе посвящаете свое время?

- В выходные удобнее проводить совещания, не отвлекая руководителей подразделений от производства. Обсуждаем планы на будущий год, а на это время требуется. Также много вопросов связано со спортом. Сейчас еще больше, после смерти главного тренера команды по водному поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Александра Сергеевича Кабанова. Недавно практически весь день посвятил беседе с тренером «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Александром Михайловичем Нарицей. Плаванием и водным поло у нас занимаются около двух тысяч детей. Организовано семь спортивных классов. Важный вопрос - как распределить воду, чтобы не пострадала первая команда? Мы должны выигрывать, у нас другой задачи нет. Важно сохранить победные традиции. Тем более что через год после Олимпиады, возможно, уйдут три-четыре ключевых игрока. Сегодня мы занимаем лидирующие позиции в Европе. Но, чтобы держаться и дальше, надо продолжать выращивать собственные звездочки, а для этого в спорт нужно вовлекать как можно больше детей.

Ленинский зачет. На снимке слева - Вадим Сомов. Фото из архива В.Е.Сомова.

СТАБИЛЬНОСТЬ - ОСНОВА РЕЗУЛЬТАТА

- Какие для Вас главные принципы к формированию руководящего состава?

- Никто не может сразу выскочить в руководители. Каждый должен пройти всю цепочку: оператор - начальник установки - заместитель начальника цеха - руководитель подразделения. Кто хочет - тот учится! У нас более тридцати кандидатов наук, два доктора наук. Мы все это приветствуем. За этим следим. Люди у нас растут, как и мы растем.

- Что сегодня позволяет «КИНЕФу» сохранять лидирующие позиции в своей отрасли?

- Мы идем в ногу со временем. Завод полностью перешел на распределенные системы управления. В цехах установлено современное оборудование. Сегодня на предприятии все процессы автоматизированы. Серьезный контроль технадзора. Немаловажны стабильность и высокая квалификация кадров.

- Сейчас труднее руководить, чем в середине 90-х?

- Я называю это одним словом - работа. Если нравится, то нетрудно, а если не нравится, надо уходить. Ты же, как капитан, ведешь свой корабль.

Елка генерального директора - одно из любимых новогодних мероприятий киришских детей. Фото: Владимир Ляшенко.

«ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ - ГАРАНТ БЕЗОШИБОЧНОЙ РАБОТЫ»

- В 90-е годы многие гиганты советской промышленности утратили свою мощь или были просто уничтожены. Как удалось сохранить предприятие и приумножить его эффективность?

- Очень просто - я ничего не менял. Даже внутренние оперативки, проходившие в 70-х, оставил. Все как в советское время. А дальше основной упор был сделан на высшее образование. В данный момент надо готовить рабочий класс, и поэтому мы активно занимаемся обновлением Киришского политехнического техникума. Там проходят обучение 600 детей. Уже многое сделано: оформлены классы, приобретено новое оборудование. Готовим операторов, киповцев, механиков… Хочу привлечь к профессиональному воспитанию молодежи и наших ветеранов завода, чтобы они читали в техникуме лекции, передавали ученикам свой бесценный опыт. Сегодня высокая квалификация - гарант безошибочной работы.

- Когда вступит в строй новый объект по переработке тяжелых нефтяных остатков?

- В настоящий момент идет его рабочее проектирование. Это будет высокотехнологичное коксовое производство, которое увеличит глубину переработки нефти до 90 процентов.

- Министр энергетики России Александр Новак высказал мнение, что после пандемии отказ от нефти и газа ускорится. Есть ли у Вас какие-то планы по диверсификации производства?

- Вопрос диверсификации очень тонкий. Если это имеет отношение к прямому производству, тогда я за. А если отношение косвенное, то против. Так, мы, например, занимались производством изопласта, на тот момент единственные в стране. Сейчас изопласт изготовляет уже более 120 компаний. И этот бизнес стал для нас убыточным. Производство мы закрыли, а площади отдали под ремонтную базу, столь необходимую сегодня для наших новых высокотехнологичных производственных комплексов.

- Вас уже много лет называют одним из самых успешных руководителей Северо-Западного региона. В чем секрет успеха?

- Надо много работать! И важно, чтобы в тебя поверили. Можно иметь любые мозговые центры, а принимать решения все равно придется самому. Но все-таки результат дает связка лидера и хороших исполнителей. Есть хорошие исполнители - дело пойдет, нет - возникнет бардак.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ УРОК

- Какой самый важный урок Вам дали родители?

- Любить труд. Больше ничего. Отца я почти не видел - он всегда работал. В разные периоды отец трудился директором НПЗ, потом главным инженером. Встречались с папой мы только поздно вечером и иногда в выходные.

- Как все-таки проводили время, когда собирались вместе?

- Родители никогда не рассказывали о своем прошлом, о войне. С отцом мы рассуждали больше о литературе - он много читал, как и я. У меня уже тогда была сумасшедшая библиотека... Ну а дальше у меня своя работа, а у него - своя. Я ведь уже в школе занимался общественной деятельностью, потом в институте был замполитом.

- Правда, что, когда Вы стали генеральным директором, первым делом распорядились посадить цветы?

- Нет. Сначала распорядился привести в порядок туалетные комнаты: чтобы были и отдушки, и туалетная бумага. Цветы потом. Землю пришлось по всему Киришскому району собирать. Завод находился тогда в «диком» состоянии. Красоту наводили не один год. Нужно было всему время уделить: и производству, и спорту, и социальной сфере. Впрочем, как и сегодня. Для этого в сутках есть 24 часа. Необходимо еще и почитать успеть. Все это - моя жизнь, мне нравится! Я получаю от этого удовлетворение!

- Вы, можно сказать, и всю «культуру» перенесли в Кириши?

- Когда я приехал, то сказал, что не мы будем ездить в Северную столицу на премьеры, а театры - к нам! Надо мной посмеивались. Но ведь так и происходит уже более двадцати лет. В конце 90-х мы организовали в Киришах вместе с Львом Додиным свой театральный фестиваль «Рождественские встречи». Был полностью реконструирован Дворец культуры. И уже многие годы в предновогодние дни с его сцены художественный руководитель Академического Малого драматического театра Лев Абрамович Додин делится своими мыслями, планами и настроением с киришским зрителем. Также играют свои спектакли другие прославленные театры. Сегодня отбоя нет от желающих выступать в Киришах. Многие просятся, но мы всех подряд не пускаем. Теперь многие понимают, что у нас лучше, чем в мегаполисе!