2020-08-05T12:53:36+03:00
Общество

Попали в сети: Когда Невский проспект очистят от проводов

Программу запустили еще в 2017 году, но от «паутины» в центре Санкт-Петербурга так и не избавились
Полина ЖУКОВА
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Невский проспект хотят очистить от проводов.Невский проспект хотят очистить от проводов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Несколько лет назад в Петербурге взялись «очистить» небо в историческом центре. Провода, троллейбусные сети, интернет-кабели – блага цивилизации за несколько десятилетий плотно опутали воздушное пространство над Невским проспектом. В конце концов, неба над главной улицей города действительно стало практически не видно. В 2017-м в городе стартовал проект «Чистое небо», который должен был избавить центр от проводов. На дворе 2020-й,и хотя «паутина» заметно поредела, но все же не до конца. Тем не менее, в этом году проект ждет новый поворот.

УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В этом году, судя по всему, проект сдвинется с мертвой точки. Скоро протянуть кабели между домами, а также над набережными, парками и площадями в Петербурге будет нельзя. Закрепить их станет невозможно не только на фасадах, но и с использованием стоечных опор в этих местах. Комитет по информатизации и связи подготовил поправки в городские правила благоустройства. По ним заработает не только запрет на размещение проводов. По новому документу, власти смогут демонтировать уже имеющиеся кабели. В этом и есть «прорыв» проекта, ведь до этого времени заставить владельцев убрать кабели было нельзя. Кроме того, среди «паутины» над тем же Невским – много нелегально протянутых проводов или уже «бесхозных».

Скоро в Петербурге нельзя будет закреплять провода на фасадах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоро в Петербурге нельзя будет закреплять провода на фасадах.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, часть проводов владельцы, в том числе и крупные компании, уже убрали. Альтернативу нашли и в переносе части коммуникаций под землю.

– В общей сложности в 2018 году Невский проспект пересекало 430 волоконно-оптических кабелей связи. Из них на сегодняшний день удалось убрать большую часть – 331 кабель связи. Из оставшихся 99 кабелей 13 на данный момент не имеют выявленных владельцев, – отмечают в Комитете.

НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В ПРОВОДАХ

Правда, одних только этих проводов для «очистки» неба мало. Речь идет только о волоконно-оптических линиях связи.

– Помимо них существуют и другие воздушные линии связи – медные линии звукового вещания и оповещения, коаксиальные кабели операторов телевизионного вещания, кабели лифтовой связи и другие. Эти линии связи, к сожалению, остаются в сегодняшнем состоянии на неопределенный срок, – отмечают в Смольном.

Невский проспект - одно из самых красивых мест Петербурга, несмотря на провода. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский проспект - одно из самых красивых мест Петербурга, несмотря на провода.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кроме того, существует и троллейбусная сеть. Несколько лет назад в Петербурге громко говорили о том, что на Невском от нее тоже очистят небо, закупив «безрогий» транспорт с увеличенным автономным ходом. Однако чтобы убрать все эти нити «железа», нужно было бы перевести абсолютно все троллейбусные маршруты на протяжении Невского на автономный ход, а это оказалось слишком затратно. Тем не менее, маленький кусочек главной улицы города от троллейбусной сети все же освободили.

– Контактную сеть на Невском демонтировали у Казанского собора для того, чтобы «освободить» памятник. На увеличенном автономном ходу там работает троллейбус №17, – рассказали в Горэлектротрансе.

Тем временем в городе уже активно используют больше сотни новых троллейбусов: ставку сделали на районы новостроек, чтобы на автономном ходу «дотянуть» туда транспорт.

Если поднять голову вверх во время прогулки по Невскому, увидишь целую "паутину". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Если поднять голову вверх во время прогулки по Невскому, увидишь целую "паутину".Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сейчас поправки, по которым можно будет демонтировать провода с фасадов, проходят антикоррупционную экспертизу. Документ может вступить в силу уже в этом году. Однако конкретных планов по дальнейшей очистке Невского от проводов «Комсомолке» не назвали.

А КАК У НИХ?

Проект «Чистое небо» успешно реализуют в Москве с 2015 года. За это время столица избавилась от кабелей в самом центре – в том числе и в районе Садового и Бульварного кольца. Кроме того, «очистили» и крупные магистрали – Варшавское, Ленинградское, Ярославское и Каширское шоссе, а также Ленинградский проспект и проспект Мира. Накануне, 4 августа, в Москве подвели итоги голосования по проекту: 71 процент жителей столицы оценили программу с положительной стороны.

КСТАТИ

Невский должен был стать пилотной частью программы. От проводов затем хотели избавиться и в других исторических частях города: например, у Исаакия, на набережных или на Петроградской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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