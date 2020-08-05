«Я допустил роковую ошибку»: Выпускник, оштрафованный за шпаргалку на ЕГЭ, рассказал, как его «спалили» в туалете

На что только не идут школьники ради хороших результатов на экзаменах. Как-никак, а поступить в престижный вуз хочется многим. Александр М. из школы №176 Санкт-Петербурга - один из таких учеников. Правда, в этот раз удача была не на его стороне. Парня поймали с поличным и оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ. О том, как его «спалили», Саша сам рассказал kp.ru.

- 13 июля я сдавал ЕГЭ по истории, для подстраховки взял с собой пособие, - вспоминает юноша. - Разорвал его на четыре части, засунул в носок и прикрыл джинсами. Через два часа попросился выйти в туалет - нужно было подсмотреть дату Ништадского мира, которую я забыл.

Взволнованный молодой человек вышел из класса и быстро забежал в туалет. В тот момент, когда он судорожно перелистывать страницы пособия, сзади раздалось: «Кхе-кхе». Саша обернулся и увидел одного из членов комиссии. Тут до Саши дошло, что он допустил роковую ошибку - не закрыл за собой дверь!

- Когда он зашел, у меня все внутри оборвалось, - с ужасом вспоминает 11-классник. – Мы сразу пошли к аудитории, я взял свои бланки, расписался на них, поставил галочку, что меня выгнали с экзамена. Потом спустился на первый этаж, написал объяснительную записку и пошел домой.

- Родители ругали? - задаем Саше самый банальный вопрос в этой ситуации.

- Нет, конечно! - слету отвечает парень. - Наоборот. Они долго смеялись над случившимся, ведь понятно, что судить из-за списывания на экзамене - полный бред.

Кстати, на само заседание, где избирали меру наказания для школьника, Саша не попал. Его туда не пустили, так как он явился без маски. Пока бегал по магазинам в поиске СИЗ, оно и вовсе закончилось. О том, что ему теперь нужно заплатить государству 3 тысячи, молодой человек узнал в коридоре.

- Сожалею ли я произошедшем? Нет. Ведь если бы закрыл дверь, то никто бы о шпаргалке не узнал. Обидно только, что такой крупный штраф надо платить. Лучше бы я эти деньги на букет девушке потратил, - вздыхает 18-летний выпускник.

Как удалось выяснить "КП", Александр М. окончил школу год назад и ЕГЭ сдавал повторно. Хотел набрать больше баллов для поступления (выбирает между РГПУ им. А. И. Герцена или Ленинградским госуниверситетом имени А. С. Пушкина, - примеч.Авт.). А по итогу русский язык сдал хуже, историю вообще завалил, только с обществознанием повезло.