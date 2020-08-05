2020-08-05T14:30:25+03:00
Общество

Покупаем квартиру: скорая юридическая помощь

Правила работы застройщиков часто меняются и покупателю бывает сложно в них ориентироваться. Вместе с экспертом разберем самые важные нюансы
Оксана Никулина
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Директор по правовым вопросам группы RBI в которую входит «Северный город» Хохлов Роман. Фото из личного архива.Директор по правовым вопросам группы RBI в которую входит «Северный город» Хохлов Роман. Фото из личного архива.
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Перед любой сделкой по покупке или продаже квартиры многие задаются вопросом: так ли необходимо привлекать юриста или лучше все сделать самостоятельно? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но очень важно понимать, что решение квартирного вопроса - занятие всегда важное и ответственное, здесь нельзя допускать ошибок. Увы, полностью обезопасить себя мало у кого получается. Правила игры на рынке недвижимости постоянно меняются и далеко не все поспевают за нововведениями. Вот вы знаете, как сейчас проходит покупка или продажа квартир в новостройках? В чём суть новых правил, прошлогодних изменений в 214-й ФЗ, перехода на эскроу-счета и «вот этого всего»? Многие так и не поняли, стало ли безопаснее покупать квартиру в новостройках и ушли ли основные риски для дольщиков?

На эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответит директор по правовым вопросам Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Роман Хохлов. Эксперт расскажет о том, какие документы необходимо проверить у застройщика перед покупкой квартиры и на что обращать внимание покупателям. Напомнит про самые важные пункты в договоре долевого участия и том, что в них должно быть указано. Ответит на вопросы, нужно ли страховать покупку квартиры в новостройке? Куда жаловаться, если возникли замечания при приемке квартиры? И даст практические советы, что делать, если всё-таки столкнулся с недобросовестным застройщиком и понимаешь, что сдачу твоего дома задерживают? Или хуже того, что дом вообще не строят?

Трансляция онлайн-конференции пройдет 6 августа в 18 часов на сайте spb.kp.ru и в группах «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» в социальных сетях. Свои вопросы спикеру вы можете задать во время эфира или прямо сейчас – в комментариях к этой публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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