2020-08-05T12:57:17+03:00
Общество

СПбГУПТД и HeadHunter расскажут о творческих вакансиях на рынке труда

Присоединяйтесь к прямому эфиру 7 августа – ссылка на прямой эфир появится в группе «Лаборатория проектов СПбГУПТД» в ВКонтакте
Степан СТЕПАНОВ
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СПбГУПТД и HeadHunter расскажут о творческих вакансиях на рынке труда. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.СПбГУПТД и HeadHunter расскажут о творческих вакансиях на рынке труда. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.
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Открытие будущей Точки кипения Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна запланировано на октябрь 2020 года. Сейчас пространство для работы над технологическими проектами будущего функционирует в университете в качестве Лаборатории проектов СПбГУПТД.

Совместно с онлайн-рекрутинг платформой HeadHunter 7 августа в социальной сети в ВКонтакте пройдет эфир, посвященный ответам на распространенные вопросы представителей творческих специальностей о рынке труда. Присоединиться к эфиру можно будет, пройдя по ссылке, которая появится в группе «Лаборатория проектов СПбГУПТД» в ВКонтакте в пятницу в 15.00.

Профессиональное творчество и креативная индустрия имеют целый ряд своих особенностей, которые сказываются при входе на рынок труда. Добавляется и ряд вопросов, поставленных цифровой трансформацией. Профессионалы и молодые специалисты сталкиваются с одними и теми же проблемами, и без взгляда с другой стороны разобраться в них зачастую довольно сложно.

Фото предоставлено компанией HeadHunter.

Фото предоставлено компанией HeadHunter.

Эксперт HeadHunter, руководитель отдела маркетинга Екатерина Скляренко будет отвечать на злободневные вопросы, возникающие у студентов, выпускников и молодых специалистов: в каких отраслях рынка труда ждут людей с художественным образованием; как откликаться на вакансии, чтобы тебя заметили; стоит ли устраиваться на стажировки или работу не по профилю; нужны ли сегодня софт скилз и как подготовиться к переговорам; в чем специфика творческих профессий и зачем художникам digital-навыки, а также, почему на собеседовании спрашивают о хобби и личности.

Спикером от СПбГУПТД выступает эксперт Лаборатории проектов, преподаватель кафедры живописи и рисунка Анастасия Шульц.

Сотрудничество вуза с онлайн-рекрутинг платформой HeadHunter стало одним из шагов по расширению программы по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга, запущенной СПбГУПТД в апреле этого года. В рамках программы HeadHunter наряду с присоединившимися партнерами Фонд Росконгресс, Платформа НТИ и Университет 20.35, Ботанический сад Петра Великого, социальная школа Каритас, представила вакансии для студентов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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