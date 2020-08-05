Вход без СИЗ воспрещен: В метро Санкт-Петербурга объяснили «ужесточение» масочного режима для пассажиров

Пассажиры метро Санкт-Петербурга утром 5 августа 2020 года столкнулись с неожиданной проблемой: в метро вновь перестали пускать людей без медицинских масок. Многим это показалось странным и даже пугающим - не ждать ли Северной столице ужесточения прочих санитарных мер, от которого рукой подать до нового карантина?

На данный момент достоверно известно, что без маски нельзя попасть на станции "Проспект славы", "Обводный канал", "Электросила", "Приморская", "Петроградская" и "Черная речка". Где-то - как, например, на "Улице Дыбенко" - все осталось по-прежнему. Однако сотрудники подземки в неофициальной беседе с корреспондентами "Комсомолки" уверяют - это ненадолго.

- Есть недовольство тем, что происходит у нас в городе с санитарными нормами, - пояснил он. - Поэтому пришло распоряжение об ужесточении режима. Говорят, если все так пойдет и дальше, вновь введут режим самоизоляции.

Строгий масочный режим вновь введет в метро Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем в самом ГУП "Петербургский метрополитен" заявляют - ни о каком "ужесточении" речи не идет, хотя ситуация с масками действительно плачевная.

- Сейчас у нас понемногу восстанавливается пассажиропоток, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе предприятия. - На середину 5 августа, к примеру, услугами метро воспользовался 1 000 461 человек. Соответственно, пассажиры, которые ездили у нас полтора месяца назад, были приучены носить маски. А сейчас подрасслабились, хотя вирус никуда не делся, и постановление губернатора о масочном режиме в Санкт-Петербурге никто не отменял. Так что мы просто начали пристальнее за этим следить.

На тех же, кто маску носить по каким-то причинам отказывается, как и прежде, составляют административный протокол. Таких ситуации, по данным пресс-службы, только за сегодняшний день было несколько.

Как долго будет длиться усиленный режим в метро Петербурга, пока неизвестно - в метрополитене используют туманную фразу "до особого распоряжения".