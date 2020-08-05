2020-08-05T14:02:39+03:00
Общество

Вход без СИЗ воспрещен: В метро Санкт-Петербурга объяснили «ужесточение» масочного режима для пассажиров

Утром 5 августа в петербургской подземке начали массово штрафовать пассажиров без масок, мы попытались разобраться, в связи с чем вновь ввели строгие правила
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
В Санкт-Петербурге в метро начали штрафовать пассажиров без масок.В Санкт-Петербурге в метро начали штрафовать пассажиров без масок.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Пассажиры метро Санкт-Петербурга утром 5 августа 2020 года столкнулись с неожиданной проблемой: в метро вновь перестали пускать людей без медицинских масок. Многим это показалось странным и даже пугающим - не ждать ли Северной столице ужесточения прочих санитарных мер, от которого рукой подать до нового карантина?

На данный момент достоверно известно, что без маски нельзя попасть на станции "Проспект славы", "Обводный канал", "Электросила", "Приморская", "Петроградская" и "Черная речка". Где-то - как, например, на "Улице Дыбенко" - все осталось по-прежнему. Однако сотрудники подземки в неофициальной беседе с корреспондентами "Комсомолки" уверяют - это ненадолго.

- Есть недовольство тем, что происходит у нас в городе с санитарными нормами, - пояснил он. - Поэтому пришло распоряжение об ужесточении режима. Говорят, если все так пойдет и дальше, вновь введут режим самоизоляции.

Строгий масочный режим вновь введет в метро Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Строгий масочный режим вновь введет в метро Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем в самом ГУП "Петербургский метрополитен" заявляют - ни о каком "ужесточении" речи не идет, хотя ситуация с масками действительно плачевная.

- Сейчас у нас понемногу восстанавливается пассажиропоток, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе предприятия. - На середину 5 августа, к примеру, услугами метро воспользовался 1 000 461 человек. Соответственно, пассажиры, которые ездили у нас полтора месяца назад, были приучены носить маски. А сейчас подрасслабились, хотя вирус никуда не делся, и постановление губернатора о масочном режиме в Санкт-Петербурге никто не отменял. Так что мы просто начали пристальнее за этим следить.

На тех же, кто маску носить по каким-то причинам отказывается, как и прежде, составляют административный протокол. Таких ситуации, по данным пресс-службы, только за сегодняшний день было несколько.

Как долго будет длиться усиленный режим в метро Петербурга, пока неизвестно - в метрополитене используют туманную фразу "до особого распоряжения".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ужесточение масочного режима в метро Санкт-Петербурга с 5 августа 2020: На каких станциях требуют обязательного ношения СИЗ
С 5 августа 2020 года в метро Санкт-Петербурга ужесточили масочный режим, на всех пассажиров без СИЗ составляются протоколы. Рассказываем, с чем это связано и как долго продлится
Вход без СИЗ воспрещен: В метро Санкт-Петербурга объяснили «ужесточение» масочного режима для пассажиров
Утром 5 августа в петербургской подземке начали массово штрафовать пассажиров без масок, мы попытались разобраться, в связи с чем вновь ввели строгие правила
Поздравления с Днем спасателя 2020
В России День спасателя отмечают 27 декабря. Эти люди помогают нам в самых сложных, самых экстремальных ситуациях. Они заслужили от нас теплых слов. Так давайте же их произнесем! Мы подготовили красивые поздравления в стихах и прозе
Новости 24
Адвокаты подали апелляцию на арест жены рэпера Энди Картрайта
В Эрмитаже вновь начали проводить групповые экскурсии
Ростехнадзор остановил строительство метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений
Концерт в память об Энди Картрайте состоится в Санкт-Петербурге 7 августа
Еще 68 общественных туалетов появились в Санкт-Петербурге
В петербургском метро прокомментировали требование носить маски
Суд закрыл гипермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе
Пропавшую 10-летнюю школьницу, которую искали двое суток, нашли на детской площадке
Масочный режим ужесточили в метро Санкт-Петербурга
Смольный не нашел нарушений в торговых центрах, но продолжит проверки
14 460 человек обследованы на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
На пьяного папашу, забывшего ребенка на улице, завели уголовное дело
Микроавтобус насмерть сбил пешехода на Колтушском шоссе
Автобусы из Санкт-Петербурга в Ярославль начнут ходить с 5 августа
Труп молодого мужчины нашли в лодке на берегу речки в Вындином острове
Дождь и ветер: погода на 5 августа в Санкт-Петербурге
Очередной голый мужчина погромил припаркованные машины в Мурино
Назван самый богатый главный врач больницы Санкт-Петербурга в 2019 году