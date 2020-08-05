2020-08-05T14:39:29+03:00
Общество

Ужесточение масочного режима в метро Санкт-Петербурга с 5 августа 2020: На каких станциях требуют обязательного ношения СИЗ

С 5 августа 2020 года в метро Санкт-Петербурга ужесточили масочный режим, на всех пассажиров без СИЗ составляются протоколы. Рассказываем, с чем это связано и как долго продлится
Степан СТЕПАНОВСергей ВОЛЧКОВ
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На каких станциях метро в Санкт-Петербурге действует усиленный масочный режим.На каких станциях метро в Санкт-Петербурге действует усиленный масочный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Многие петербуржцы, отправившиеся утром 5 августа 2020 года на работу на метро, мягко говоря, удивились, когда сотрудники подземки стали составлять протоколы на тех пассажиров, которые были без медицинских масок. Их реакция на резкое ужесточение мер безопасности понятна: не секрет, что большинство горожан уже больше месяца не пользуется СИЗ в общественных местах. При этом не будем забывать, что никакого нового постановления от правительства города по поводу полного снятия режима самоизоляции не издавалось.

- Вирус никуда не делся! - подчеркнули в пресс-службе петербургского метро. - Да и постановление губернатора о масочном режиме в Санкт-Петербурге никто не отменял. Так что мы просто начали пристальнее за этим следить.

О том, как долго продлится усиленный масочный режим в метро Петербурга, неизвестно. В метрополитене лишь сказали - "до особого распоряжения".

Отметим, что штраф за отсутствие маски в общественных местах составляет 4 тысячи рублей.

КОНКРЕТНО

На каких станциях метро в Санкт-Петербурге ввели жесткий масочный режим

- "Проспект славы"

- "Обводный канал"

- "Электросила"

- "Приморская"

- "Петроградская"

- "Черная речка"

ИСТОЧНИК KP.RU

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