«Нужно заниматься сексом и есть салатик»: Публикуем переписку рэпера Энди Картрайта и его предполагаемой любовницы

Энди и его предполагаемая любовница Фото: СОЦСЕТИ

История смерти рэпера Энди Картрайта все больше напоминает сумасшедший сюжет трагикомедии в стиле братьев Коэнов. Жена музыканта Марина Кохал, по ее словам, нашла мужа мертвым в его комнате после перепалки. Что стало причиной смерти Картрайта точно неизвестно. Супруга утверждает, что подумала, что супруг скончался от передозировки наркотиков. Дальше началось такое, в чем до сих пор не могут разобраться эксперты. Марина решила расчленить тело мужа, чтобы не сообщать о его «бесславной смерти» поклонникам. Останки она разложила по черным мешкам, но выбросить не смогла.

Следователи не поверили в эту историю и решили, что Кохал попросту убила супруга. Одна из версий – ревность. Силовики уверены, что у рэпера была молодая любовница Анна (имя изменено – прим.ред.), с которой он нескольких лет изменял Марине. Одним из доказательств по делу стала переписка Картрайта с Анной. В распоряжении «КП-Петербург» оказалась расшифровка разговоров Энди с предполагаемой зазнобой. Приводим ее с некоторыми погрешностями.

Причина смерти Энди (слева) неизвестна Фото: СОЦСЕТИ

ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ И ЕСТЬ САЛАТИКИ

Картрайт: Я не могу уснуть 5 часов, тупо лежу … [схожу с ума]. Если что пиши, но я, наверное, усну.

Анна: Ты вообще где? Я могла бы на предпати прийти. А так мне сегодня подработку поставили.

Картрайт: Да вот пока не знаю. Знаю, что в 12 ночи (неразборчиво), я и еще четыре человека. А ты во сколько заканчиваешь?

Анна: Аа, ночи… Ну, по-хорошему в 9, можешь не напрягаться, встретимся, как сможешь. Или вообще приезжай, как будешь свободен.

Картрайт: До ночи. Окей, завтра на связи. Я, кстати, номер себе сделал. Но не знаю, как его узнать.

Анна: Привет. Списывались покупки с моей карты. Мне все равно. Но так делается за 5 минут…

Картрайт: Поздравляю с 8 марта. По поводу покупок: тебе ночью 500 рублей вносили за эти покупки, когда мы заходили вчера, взяли два раза по 200 и 300 рублей.

Сама Анна от комментариев отказывается Фото: СОЦСЕТИ

Анна: Спасибо.

Анна: Привет, а ты не хочешь меня видеть?

Анна: Вот отсюда мои корни (фото). Деревня, поселок городского типа на Украине.

Картрайт: Я там был, до туда автобусы ходят. Нежин - у меня в районе. Как ты вообще?

Анна: … [ерунда] тут, там типа войны. Все это в одиночестве. Надо валить прямо завтра. Надо … [заниматься сексом] и салатики есть, это рецепт на все времена. Зачать ребенка в пост - это тоже грех, как и чревоугодие.

Картрайт: Бог про пост мне ничего не говорил, сказал только про секс и салат.

Мать Марины Кохал жила вместе с ними Фото: СОЦСЕТИ

"ВСЕ УМРУТ, А МЫ БУДЕМ ПИТЬ ПИВО"

Дальше Картрайт с Анной обсуждают альбомы рэперов и других исполнителей. И снова договариваются увидеться.

Анна: Ну что, во сколько пойдете? Надо встретиться, как-то мне, кажись, получше уже.

Картрайт: Айда, можешь подтянуться сюда. Жеку (Евгений) с работы ждем.

Картрайт: Думаю, расходиться у нас было ошибкой (судя по всему, о музыкальной группе – прим.ред.).

Анна: С удовольствием переслушиваю. Удивительный тембр. Не затянуто.

Анна - любовница или поклонница? Мнение следствие и жены Энди разошлись Фото: СОЦСЕТИ

Картрайт: Спасибо, ты подтвердила мои мысли.

К слову, на допросе Анна писала, что Картрайт жаловался, что у него все плохо в семье. Но в переписке он говорит о другом.

Картрайт: У меня такая … (все плохо) в жизни, ты бы знала. Как дела?

Анна: Кто-то от тебя беременна? Я привезла тебе из Башкирии чекушку водки. Только домой не ходи, хозяйка … [возмущается].

Картрайт: О, спасибо.

Мы увидимся завтра перед отъездом.

На улице никого нет, паника.

Картрайт: Наша проблема, Аня, не то, что мы умрем от вируса, а то, что нам после него жить.

Анна: Бабуля говорила про войну, а вот ее я боюсь.

Картрайт: Бабуля любит про войну. Вообще это даже весело, если все передохнут. Мы все равно будем пиво пить и курить сигареты. Только пейзаж будет другой. Ты дома?

Анна: На работе. У меня три смены предстоит.

По словам Марины, она знала об этой переписке Фото: СОЦСЕТИ

ЦЕЛУЮ В ЩЕКУ, ХЛОПНУЛ ПО ПОПЕ

Картрайт: Завтра заберу паспорт, плюс десять процентов прибавится. Я на 31 поделюсь с тобой, будет у нас по 30 с половиной. Ништяк, обнял, поцеловал в щеку.

Анна: Я купила две бутылки вина. Иду до (имя). Он (имя) на свадьбу не идет. Я твое пиво забыла купить.

Картрайт: Как удобно.

Анна: У меня пакеты, думала, поможешь.

Картрайт: Сейчас.

Анна: Еще и пиво тебе.

Картрайт: Через 5, может, через 7 минут я выйду.

Анна: Привет, я что-то не помню, как мы попрощались, надеюсь, все было окей.

Картрайт: Хлопнул по попе, сел в тачку и полетел.

Анна: А, ну нормально.

Картрайт: Я к тебе приду завтра, потусуемся в магазине.

Энди и Марина планировали уехать жить на Украину Фото: СОЦСЕТИ

Анна: Ух ты, а че не сегодня?

Картрайт: Я далеко слишком, занесло.

Анна: Ты счастлив?

Картрайт: Не очень, но счастлив. А ты?

Анна: На 30 процентов.

МАРИНА ПИСАЛА ЕЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ КАРТРАЙТА

К слову, Марина действительно имела доступ к социальным сетям своего мужа и знала всех, с кем он переписывается. Судя по всему, Анна была предупреждена об этом.

Картрайт: У меня тут … [аврал] небольшой произошел. Сейчас, наверное, к вам пойду.

Анна: Как понять, что это ты?

Картрайт: А я знаю три правила.

Анна: Назови.

Картрайт: Рэп - … [ерунда], СКА – чемпион, нам … [безразлично].

Анна: Приходи через часик.

В этой комнате умер Энди Фото: СКР

Картрайт: Йоу, Аня, ты здесь? Я поругался со всеми, потому что они … [дураки], кроме Туси. Ты на работе? Давай приду к тебе. Короче, я помню, что ты на работе. Иду к тебе.

Марина действительно переписывалась с Анной после смерти Энди, но никаких угроз в сообщениях не было. Их последнее общение зафиксировано 25 июля, когда Энди уже был мертв.

Анна: Я выезжаю?

Марина от имени Картрайта: Какие предложения?

На этом переписка закончилась.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

Адвокат Марины Кохал подтвердила подлинность переписки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы попросили подтвердить подлинность полученной переписки адвокатов Анны.

- Переписка, которую вы зачитали, действительно была представлена следствием, - подтвердила «КП-Петербург» адвокат Марины Ирина Скурту. – Но в ней нет никаких сведений о том, что между ними была связь, здесь общение дружеского характера. Более того, Марина знала об этой переписке и знала о девушке, которая ему писала. По ее словам, это просто поклонница. На вопрос, зачем она ей ответила после смерти супруга, она сказала: «Я писала, чтобы думали, что он живой. Если бы она приехала, я бы сказала, что он пьяный или ушел куда-то». Никаких скандалов по поводу данной девушки в семье не было. Более того, Марина видела и более непристойные сообщения, которые мужу писали фанатки, она спокойно к этому относилась. Марина поясняет: «Я знала о ней, ничего не вижу в этой переписке. Я не воспринимаю ее». И мотив рушится о факты. Они виделись с этой девушкой в марте, какой конфликт из-за нее может быть в июле?

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