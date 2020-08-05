Пророческий образ: Незадолго до смерти Виктор Цой нарисовал свою последнюю картину «Дорога»

Выставка живописи и графики Цоя открылась в Петербурге. Фото: Полина ЖУКОВА

Не многие знают, что Виктор Цой был не только музыкантом, но и художником. С живописью его жизнь оказалась связана намного раньше, чем со сценой. Но большинство работ легендарного лидера группы «Кино» не видел никто, кроме близких. Долгое время они оставались за кадром. К годовщине смерти Цоя в Петербурге открылась без преувеличения уникальная выставка. Спустя 30 лет после трагедии около сотни его работ впервые покажут зрителю. Живопись, графика, полароиды, эксперименты с техникой и даже предчувствие роковой аварии. «Комсомолка» одна из первых побывала на открытии выставки.

Этот портрет своей возлюбленной Натальи Разлоговой Цой написал в 1988 году. Фото: Полина ЖУКОВА

Работы, собранные в галерее на Фонтанке, относятся к последним годам жизни Цоя – это творчество 1987-1990 годов. Все они – из коллекции Натальи Разлоговой, спутницы Виктора Цоя.

– Этот архив начали разбирать только где-то в 2010 году, – рассказал куратор выставки Дмитрий Мишенин. – Это глубоко личная, семейная история. И это чудо, что через 20 лет Наталья смогла вернуться в эту историю и погрузиться в эти воспоминания. Десять лет понадобилось не только чтобы разобрать сам архив, но и найти достойное место, чтобы его представить.

Цой-художник экспериментировал с техникой. Фото: Полина ЖУКОВА

Кстати, интерес к изобразительному искусству Цой проявлял с самого детства – любил не только рисовать, но и увлекался лепкой, резьбой по дереву. Он окончил художественную школу, а затем даже поступил в училище на оформительский факультет. Правда, не доучился и отчислился, после чего стал серьезно заниматься музыкой и писать первые песни.

Одно из самых удивительных и даже мистических открытий выставки – это последняя картина Виктора Цоя. Она называется «Дорога». Мотив человека за рулем автомобиля вообще выходит на первый план творчества в последние его годы. Были и несколько других похожих работ.

Последняя картина Цоя - «Дорога». Фото: Полина ЖУКОВА

– Как, почему возникали эти символы нам, конечно, не узнать. На этой картине перед водителем открывается абстрактное психоделическое бесконечное пространство, куда он ведет свой автомобиль, – добавляет Дмитрий Мишенин.

Мотив дороги прослеживался в поздних работах Цоя. Фото: Полина ЖУКОВА

Все эти работы украшали стены московской квартиры, где жил Цой. Он как бы создавал вокруг себя виртуальное пространство, используя самую разную технику. Вот, например, одна из самых ярких картин – «Сакура». Выполнена она акриловой краской.

В смешанной технике с использованием акриловых красок Цой выполнил «Сакуру». Фото: Полина ЖУКОВА

Цой рисовал не только на холсте, но и на пакетах, клеенках, страницах журналов, раскрашивал фотографии, сделанные на полароид, и даже использовал фломастеры. Ими он создал целую серию автопортретов, взяв за основу черно-белый кадр со съемок фильма «Игла».

Выставка «Цой. Не кончится лето» будет работать в Петербурге до 13 сентября. Фото: Полина ЖУКОВА

КОНКРЕТНО

Выставка «Цой. Не кончится лето» приурочена к 30-летней годовщине со дня смерти Виктора Цоя, погибшего 15 августа 1990 года в автокатастрофе.

Адрес: Галерея KGallery, наб. р. Фонтанки, 24.

Стоимость: Входной билет – 250 рублей. Льготный билет – 100 рублей. Бесплатно: жители блокадного Ленинграда, инвалиды 1 и 2 групп, члены многодетных семей, ветераны военных действий. Возрастной ценз: 18+.

Вход осуществляется по электронным билетам, приобрести их можно на официальном сайте галереи. Также при посещении выставки необходимо надеть маску.

Время работы: Ежедневно с 11:00 до 20:00. Выставка открыта с 6 августа до 13 сентября.