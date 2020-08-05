Весь август для медиков 50% скидка на посещение аквапарка «Питерлэнд»

Медработникам сделали скидку в аквапарке "Питерлэнд". Фото: предоставлено "КП"

В знак благодарности и солидарности с людьми в белых халатах аквапарк «Питерлэнд» запустил специальную акцию «Спасибо врачам» - весь август для медиков отдых в «Питерлэнде» с 50% скидкой.

Чтобы ее получить, нужно предъявить на кассе документ, подтверждающий статус действующего медицинского работника. Затем заполнить анкету с указанием места работы и должности.

Для скидки нужен документ, подтверждающий статус действующего медработника. Фото: предоставлено "КП"

Площадь «Питерлэнда» - 25 тысяч квадратных метров. В аквапарке работают все аттракционы, бассейны и банный комплекс. При максимальной загрузке он вмещает одновременно до 2 тысяч человек. Но пока есть ограничения на количество посетителей: не более 50% от предельной заполняемости.

В «Питерлэнде» соблюдают все обязательные меры безопасности: на входе измеряют температуру, обрабатывают инвентарь и шезлонги после каждого посетителя. В помещении установлены дозаторы для дезинфекции и нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Если вы хотите посетить аквапарк – можно предварительно записаться по телефонам: +7 (812)777-1-555, +7 (960)255-0-982 или на главной странице сайта www.aqua.piterland.ru.