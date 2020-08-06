Хосписы в Санкт-Петербурге: помощь до конца

Первый хоспис в Петербурге открылся 30 лет назад. Фото:freepik.com.

Тридцать лет назад, 1 октября 1990 года, в поселке Лахта на берегу Финского залива был открыт городской хоспис № 1. На тот момент он стал первым подобным учреждением не только в Ленинграде, но и в России. Среди учредителей хосписного движения были академик Дмитрий Лихачев, писатель Даниил Гранин и Патриарх всея Руси Алексий II.

Шаг вперед

За три десятилетия развитие паллиативной помощи больным в терминальной, то есть в крайней и необратимой, стадии заболевания (преимущественно онкологического) сделало большой шаг вперед. С 2011 года это одно из приоритетных направлений медицины, прописанное в федеральном законодательстве. Разбираемся, о чем идет речь.

- По определению Европейской ассоциации паллиативной помощи (ЕАПП) паллиативная помощь - это активная всесторонняя помощь пациентам, заболевание которых прогрессирует, несмотря на проведение радикального или специального лечения, - объясняют в Комитете по здравоохранению. - Основной задачей специалистов паллиативной помощи является облегчение боли и других симптомов.

Добавим, кроме медицинской, как правило, оказывают еще три вида помощи: психологическую, социальную и духовную. Причем работают не только с пациентами, но и с их родственниками, которым сложно смириться с постепенным и неотвратным угасанием близкого человека.

Не умирать,но достойно дожить

- Главным критерием оказания паллиативной помощи является обеспечение максимально возможного достойного качества жизни на последнем жизненном этапе, - подчеркивают медики. - Паллиативная помощь призвана сопровождать пациента до конца его дней.

Облегчить страдания больного иногда могут только профессионалы. Фото:freepik.com.

За сухими формулировками скрывается самая настоящая боль. Как физическая, так и душевная. Жизнь семьи, член которой неизлечимо заболевает, кардинально меняется. Когда понимаешь, что конец необратим, хочется лишь одного - облегчить страдания. Но не всегда это возможно сделать дома и самостоятельно. Как раз в таких случаях на помощь приходит паллиативная служба, в чьем распоряжении есть и оборудование, и обезболивающие препараты последнего поколения, которые позволяют не только уменьшить страдания, но и значительно улучшить качество жизни неизлечимо больных людей. Над этим работает целая группа профессионалов: врачи, медсестры, социальные работники, волонтеры, психологи, психотерапевты.

Паллиативную помощь оказывают как на дому - для этого в Санкт-Петербурге работают специальные выездные службы, так и в хосписах. В основном, повторимся, речь идет об онкологических диагнозах, но есть и другие тяжелые болезни, при которых люди постепенно угасают, например, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, БАС, ХОБЛ, рассеянный склероз и так далее.

Паллиативная помощь оказывается бесплатно. Фото:freepik.com.

Ежегодно в паллиативной помощи в Петербурге нуждаются десятки тысяч человек, среди которых есть дети.

- В хосписе или паллиативном отделении (то же самое, что и хоспис, но при больнице. - Прим. ред.) не занимаются лечением основного заболевания, - объясняют в благотворительном фонде AdVita. - Однако врачи помогут справиться с хроническим болевым синдромом и предотвратить другие тягостные симптомы.

Обратите внимание, паллиативная помощь оказывается бесплатно! Это основной принцип работы любого хосписа. Среди других принципов - одинаково доступная помощь в стационаре и на дому, гуманное отношение к страданиям пациентов и их близких, а также полное удовлетворение запросов больного - физических, психологических, духовных и религиозных, насколько это возможно.

Кроме того, в хосписах придерживаются позиции открытости диагноза, если пациент готов принять его.

Конкретно: Как попастьв хоспис

1. Получить направление от лечащего врача в поликлинике.

2. Позвонить в районный хоспис или паллиативное отделение.

3. Привезти документы на рассмотрение или же попросить приехать выездную службу, которая примет решение о необходимости госпитализации.

Чем помогут в хосписе

- Подберут правильное обезболивание, в том числе мощное, которое недоступно в домашних условиях. Речь идет об опиоидных анальгетиках.

- Снимут симптомы, которые мучают пациента, - рвоту, тошноту.

- Будут проводить гигиенические процедуры и осуществлять уход за пациентом - не у всех родственников дома получается сделать это качественно.

- Постараются улучшить душевное состояние пациента.

В хосписах заботятся не только о самочувствии, но и о настроении пациентов. Фото:freepik.com.

Хосписы и паллиативные отделения Санкт-Петербурга

Хоспис № 1 «Лахта»

Госпитализация из Приморского, Петроградского, Курортного районов.Выездная служба по Приморскому району.

Адрес: Лахтинский проспект, 98.

Тел.: 8 (812) 576-83-45 - выездная служба, 8 (812) 576-83-50 - администратор.

Хоспис № 2

Госпитализация из Невского, Колпинского, Фрунзенского районов.Выездная служба по Невскому, Колпинскому, Фрунзенскому районам.

Адрес: поселок Понтонный, Заводская улица, 36.

Тел.: 8 (812) 409-84-40 - дежурный врач, 8 (812) 409-84-44 - выездная служба.

Хоспис № 3

Госпитализация из Красногвардейского, Выборгского районов.Выездная служба по Выборгскому району.

Адрес: поселок Парголово, улица Ломоносова, 76Б.

Тел.: 8 (812) 594-82-29, 594-87-88 - справочная.

Хоспис № 4

Госпитализация из Калининского, Центрального районов.Выездная служба по Калининскому району.

Адрес: Светлановский проспект, 85А.

Тел.: 8 (812) 246-07-46 - выездная служба, 8 (812) 246-07-47.

Детский хоспис

Для детей Санкт-Петербурга и Ленобласти от 3 месяцев до 18 лет - за исключением больных ВИЧ-инфекцией.

Адрес: улица Бабушкина, 56, корп. 3, литера А.

Тел.: 8 (812) 576-19-74, 576-19-78.

Городской гериатрический медико-социальный центр

Госпитализация из Адмиралтейского, Василеостровского районов.

Адрес: набережная реки Фонтанки, 148.

Тел.: 8 (812) 251-84-89.

Хоспис святой равноапостольной княгини Ольгипри больнице № 14

Госпитализация из Кировского, Красносельского, Петродворцового районов.Выездная служба по Кировскому району.

Адрес: улица Косинова, 19.

Тел.: 8 (812) 747-19-90, 786-12-39 - выездная служба.

Хоспис Московского района при больнице № 20

Госпитализация из Московского, Пушкинского районов.Выездная служба по Московскому району.

Адрес: улица Гастелло, 21.

Тел.: 8 (812) 371-27-72.

Городская больница № 36 (Кронштадт)

Госпитализация из Кронштадта и других районов Петербурга.

Адрес: Кронштадт, улица Комсомола, 14/16.

Тел.: 8 (812) 311-97-84 - справочная.

Городская больница № 28

Госпитализация из районов города по заявке поликлиник. Для неонкологических пациентов.

Адрес: улица Декабристов, 1-3.

Тел.: 8 (812) 315-41-88, 571-85-23.

Выездныеслужбы «Хосписна дому»

Поликлиника № 17 Красногвардейского района. Тел.: 8 (812) 291-29-44.

Поликлиника № 32 Петроградского района. По заявке от терапевта или онколога поликлиники.

Поликлиника № 109 Фрунзенского района. Тел.: 8 (812) 778-88-54.

Поликлиники № 37, 38, 39 Центрального района. Тел.: 8 (812) 417-32-03.

НА ЗАМЕТКУ

В Петербурге работает круглосуточная бесплатная консультативная служба по вопросам получения паллиативной помощи при фонде AdVita. Телефон 8 (812) 502-06-70.