СПбГУПТД и Академия талантов поддержат одаренных детей. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия талантов» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, торжественно подписанному в Каменоостровском дворце ректором СПбГУПТД, председателем Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексеем Демидовым и директором Академии талантов Ингрид Пильдес, образовательные учреждения будут координировать, организовывать и продвигать олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, направленные на популяризацию научных знаний, творческих достижений для выявления и оказания поддержки талантливых детей.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Также организации договорились о совместной разработке и реализации сетевых программ образования, в том числе в формате интенсивных профильных смен и с использованием дистанционных технологий. Профили, по которым будет осуществлять сотрудничество – это своего рода отражение одних из самых востребованных в СПбГУПТД направлений обучения, а именно: «Литературное творчество: редактура текстов, типографское дело и журналистика», «Графический дизайн и диджитал арт (цифровой дизайн)», «Game-дизайн», «Дизайн мобильных приложений», «Современное искусство - теория моды», а также «Дизайн среды».

Для педагогов и управленцев в сфере образования предусмотрена дополнительная программа, основанная на практиках работы с одаренными детьми под названием «Дизайн и конструирование одежды в цифровой среде».

Сотрудничество с Академией талантов, которая с 2018 года носит статус Регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей, комментирует ректор СПбГУПТД Алексей Демидов: «Благодаря инфраструктуре наших организаций, накопленному педагогическому опыту, технологическим и цифровым ресурсам, которыми мы обладаем, и дальновидности в понимании важности работы в интересах детей, мы создаем региональную систему поддержки и выявления у них талантов и способностей. Мы хотим дать возможность каждому сказать: «Посмотрите, я умею делать это лучше всех», и дальше моделировать свое образование в разрезе наращивания знаний и достижений».

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Также стороны договорились о партнерстве в работе по включению детей в развивающие мероприятия «Точки кипения СПбГУПТД». Проект университета промышленных технологий и дизайна представляет собой технологическую площадку по работе над проектами будущего, осуществляющийся при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и АНО «Платформа НТИ». Пространство с современным оборудованием и новейшими лабораториями для работы в виртуальной реальности, цифрового моделирования, прототипирования и аддитивных технологий откроется в октябре 2020 года. В рамках соглашения стороны запустят на «Точке кипения СПбГУПТД» отдельный трек для школьников. Программный директор «Точки кипения» Максим Ермачков отмечает важность такого взаимодействия: «Это отличная возможность для включения талантливых детей в повестки нашей «Точки кипения»! Работа с такими ребятами и обратная связь от них помогут нам работать на опережение, своевременно фиксировать потребности в изменениях образовательных форматов, прогнозировать образовательные и социальные тренды. Создание цепочек: школа – вуз – отрасль; укрепляет кадровый и технологический потенциал, повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда.»