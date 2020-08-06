Фестиваль корейского кино пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 16 августа

Венсан Кассель снимается в южнокорейской экономической драме на основе реальных событий «Дефолт».

В Санкт- Петербурге впервые состоится бесконтактный фестиваль корейского кино. Его проведут с 14 по 16 августа в автомобильном кинотеатре «Кинолахта». Для тех, кто все еще предпочитает проводить время дома, можно будет посмотреть фильмы онлайн.

В программе участвуют 14 августа фильм «Пылающий», 15 августа - «Дефолт», 16 августа - «Поезд в Пусан». Все сеансы начинаются в 18:00.

После каждого показа эксперты обсудят картины корейских режиссеров, а разряжать обстановку будут диджей-сетами. Организаторы – платформа STAY и кинопрокатная компания ПРОвзгляд.

- За последние несколько лет наша компания по совокупности выпущенных корейских релизов стала своеобразным его амбассадором в России. Мы очень горды этим обстоятельством, а увенчанные Каннской веткой и Оскарами «Паразиты» – свидетельство того, что мир по-новому рассмотрел масштаб национальной кинематографии Кореи, - рассказала директор по закупкам ПРОвзгляд Таня Долженко.

Фестиваль приурочен к российской премьере второй части «Поезд в Пусан 2: Полуостров», запланированной на 20 августа 2020.

Подробности и билеты: https://www.staystay.ru/koreanstaystay.ru/korean. Смотреть трансляцию онлайн: на staystay.ru и afisha.ru

Подробности и билеты: https://www.staystay.ru/koreanstaystay.ru/korean. Смотреть трансляцию онлайн: на staystay.ru и afisha.ru