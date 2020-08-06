Люди выскочили, вещи выкинули на газон: пассажирский микроавтобус сгорел на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге

На Заневском проспекте сгорел микроавтобус. Фото: vk.com/spb_today

Микроавтобус сгорел прямо на дороге неподалеку от станции метро «Новочеркасская». Полыхающий на Заневском проспекте белый «Фольксваген» заметили проезжавшие мимо водители и случайные прохожие, снявшие происшествие на камеры мобильных телефонов.

- Когда огонь только разгорался, человек десять остановилось, своими огнетушителями пытались помочь водителю, но ,видимо, тут могли справиться только пожарные. Главное, что все живы, - пишет одна из свидетельниц пожара в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель машины спешно выкинул вещи, в том числе велосипед, прямо на газон. Пассажиры микроавтобуса также успели выскочить из машины, прежде чем огонь перекинулся из под капота на салон.

Несмотря на то что огнетушители проезжавших автомобилистов не помогли сбить пламя, они приостановили его распространение. А примчавшиеся на вызов пожарные успели потушить микроавтобус до того, как огонь полностью уничтожит машину.

Впрочем, ремонтировать старый «Фольксваген» придется капитально. Или отдавать его на запчасти.