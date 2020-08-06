Учебный год 2020-2021 в Санкт-Петербурге: когда начнется и как будет проходить

Линейки проведут только для 1 и 11 классов Фото: Олег ЗОЛОТО

Три с половиной недели осталось до начала учебного года в Санкт-Петербурге 2020-2021. К большой радости родителей и педагогов возобновить работу школы планируют в очном режиме. Об этом рассказали в комитете по образованию Санкт-Петербурга со ссылкой на врио главы ведомства Ирину Асланян.

Непосредственно 1 сентября в школах пройдут традиционные праздничные линейки – их проведение согласовано с Роспотребнадзором. Но присутствовать на них будут только первоклассники и будущие выпускники – ученики 11 классов.

- Остальные школьники 1 сентября просто приходят на занятия, - рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» пресс-секретарь комитета по образованию Анна Миронова. – В этот день традиционно проходят тематические уроки. В этом году они будут посвящены 75-летию Победы.

Сейчас все школы активно готовятся к учебному году в соответствии с правилами, которые в конце июня утвердила главный санитарный врач Анна Попова. Завершить подготовку они должны к 15 августа.

- Все руководители ознакомлены с этими правилами, - пояснили в пресс-службе ведомства. – И дальше самостоятельно решают, как их соблюсти.

Среди таких правил, например, закрепление помещений за каждым классом. Исключение сделано лишь для предметов, которые нельзя провести вне специально оборудованных кабинетов или залов – физики, химии, музыки, информатики, физкультуры, рисования. Но посещать их, а также столовую, спортзал или бассейн дети будут по определенному графику.

Еще дети из разных классов не должны пересекаться на переменах или каких-то других мероприятиях (поэтому все праздники отменены, как минимум до нового года). А физкультуру, кстати, при хорошей погоде, рекомендуют проводить исключительно на улице.

Прийти утром на занятия тоже будет целой эпопей. В школах теперь должны проводить ежедневные «утренние фильтры» с использованием бесконтактных термометров. Да еще и придумать, как это сделать так, чтобы не собрать перед началом уроков на входе толпу. К этому еще одна рекомендация – сдвинуть время начала уроков так, чтобы дети приходили на занятия по очереди. Также на входах в школы, в санузлах и пищеблоках должны быть установлены дозаторы со средством для дезинфекции рук.

Еще один вопрос, который волнует родителей: нужны ли школьникам средства индивидуальной защиты, то есть маски и перчатки. В комитете по образованию отвечают: пока что (подчеркнем: пока что) таких распоряжений не было.

- В правилах, которыми мы руководствуемся, сказано, что средства индивидуальной защиты обязательно должны быть у обслуживающего персонала и работников пищеблока, - пояснила Анна Миронова. – Педагогов и учеников носить маски не обязывают.

Напомним, 1 сентября к занятиям приступят порядка 530 тысяч детей. 62 тысячи из них сядут за парты впервые.