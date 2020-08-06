Проверка на прочность и на профессионализм: Молодые специалисты Ленобласти покоряют WorldSkills

Пятнадцать мальчишек и девчонок борется за звание лучшего в профессии. ФОТО: vk.com/worldskills47

Чтобы доказать всему миру, что в своей профессии они лучшие, ученики школ, техникумов и колледжей Ленобласти отправились на чемпионат Worldskills Russia. Пятнадцать человек, которые в феврале завоевали звание победителей регионального этапа, сейчас борются за место в финале. Соревнуются по тринадцати компетенциям, в числе которых геодезия, сварочные технологии, управление локомотивом, преподавание в младших классах. «Комсомолка» пообщалась с участниками Worldskills и узнала, почему для начинающих мастеров так важен этот конкурс.

КОНКУРС НА УДАЛЕНКЕ

В этом году из-за пандемии состязания Worldskills проходят в Ленобласти в новом формате: из-за того что нет возможности собрать участников всех компетенций на одной площадке, молодые профессионалы соревнуются в мастерстве в своих учебных заведениях. У каждого свое рабочее место. Все они - под камерами.

Любе Понкратовой нужно было разработать план родительского собрания. Девушка прекрасно справилась с задачей Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Гатчины Любовь Понкратова выступает в компетенции «Дошкольное образование». К соревнованиям девушка готовилась с начала года. Одним из самых серьезных заданий было организовать импровизированное родительское собрание. Вместо учителя - участник Worldskills, вместо мам и пап - волонтеры.

- Мне сложно предполагать, получится ли у меня выйти в финал, ведь соперники все достойные, сильные, - делится Люба. - Но в любом случае Worldskills - это здорово! Этот конкурс дает множество новых знаний, учит работать с новыми технологиями и дарит новых знакомых.

Со всей серьезностью к соревнованиям подошла и Анна Григорьева. Ее компетенция - «Ветеринария». Чтобы достойно показать себя на Worldskills, девушка каждую минутку уделяла подготовке. Ездила по хозяйствам - осматривала телят и коз. И все это без отрыва от учебы! Порой, говорит Аня, на сон оставался только час.

Анна Григорьева учится на ветеринара, она просто обожает животных Фото: из архива героя публикации

После блестящего выполнения заданий регионального этапа на отборочный тур девушка должна была ехать в Великой Новгород. Но вмешался коронавирус, и теперь Аня соревнуется в профмастерстве в родном техникуме в поселке Беседа Волосовского района.

- Впечатления от конкурса самые положительные. Очень понравилось и готовиться, и участвовать, - говорит девушка. - Конкурсные дни - это испытание в первую очередь для себя. Интересно наблюдать за собой: как справляешься с заданиями, насколько ты стрессоустойчив, поэтому WorldSkills стал частичкой моей жизни. Конкурсу я посвятила много времени, это бесценный опыт и воспоминания на всю жизнь.

ИДЕМ НА МИР!

Итоги отборочного этапа VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подведут 26 августа. Тогда станет ясно, кто из участников выйдет в финал. Те же, кому это удастся, встретятся на соревновательных площадках с 6 по 21 сентября. Правда, тоже в очно-дистанционном формате. Призеры финала получат, пожалуй, лучшую из наград - возможность попасть в национальную сборную. Они будут представлять нашу страну на европейских и мировых первенствах WorldSkills. На Россию наши ребята выходили каждый год, а на мир пока ни разу. Как знать, может, в 2020-м получится?

Лучшие участники конкурса получат шанс выступать за национальную сборную. ФОТО: vk.com/worldskills47

КОНКРЕТНО

Движение WorldSkills корнями уходит в 1947 год. Тогда, в послевоенное время, оно зародилось в Испании. Миру не хватало квалифицированных рабочих рук, и конкурсы профмастерства помогали поднять престиж рабочих профессий.

Сейчас же WorldSkills - не способ выхода из кризиса, а метод подготовки высококлассных кадров. Из года в год участники соревнуются по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

В России конкурс WorldSkills впервые прошел в 2012-м, а уже в 2019-м страна принимала мировой чемпионат.