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Проверка на прочность и на профессионализм: Молодые специалисты Ленобласти покоряют WorldSkills

В этом году популярный конкурс профмастерства проходит в дистанционном формате
Алина ЧемерисАлина ЧемерисАлинаЧемерис
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Пятнадцать мальчишек и девчонок борется за звание лучшего в профессии. ФОТО: vk.com/worldskills47

Пятнадцать мальчишек и девчонок борется за звание лучшего в профессии. ФОТО: vk.com/worldskills47

Чтобы доказать всему миру, что в своей профессии они лучшие, ученики школ, техникумов и колледжей Ленобласти отправились на чемпионат Worldskills Russia. Пятнадцать человек, которые в феврале завоевали звание победителей регионального этапа, сейчас борются за место в финале. Соревнуются по тринадцати компетенциям, в числе которых геодезия, сварочные технологии, управление локомотивом, преподавание в младших классах. «Комсомолка» пообщалась с участниками Worldskills и узнала, почему для начинающих мастеров так важен этот конкурс.

КОНКУРС НА УДАЛЕНКЕ

В этом году из-за пандемии состязания Worldskills проходят в Ленобласти в новом формате: из-за того что нет возможности собрать участников всех компетенций на одной площадке, молодые профессионалы соревнуются в мастерстве в своих учебных заведениях. У каждого свое рабочее место. Все они - под камерами.

Любе Понкратовой нужно было разработать план родительского собрания. Девушка прекрасно справилась с задачей

Любе Понкратовой нужно было разработать план родительского собрания. Девушка прекрасно справилась с задачей

Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Гатчины Любовь Понкратова выступает в компетенции «Дошкольное образование». К соревнованиям девушка готовилась с начала года. Одним из самых серьезных заданий было организовать импровизированное родительское собрание. Вместо учителя - участник Worldskills, вместо мам и пап - волонтеры.

- Мне сложно предполагать, получится ли у меня выйти в финал, ведь соперники все достойные, сильные, - делится Люба. - Но в любом случае Worldskills - это здорово! Этот конкурс дает множество новых знаний, учит работать с новыми технологиями и дарит новых знакомых.

Со всей серьезностью к соревнованиям подошла и Анна Григорьева. Ее компетенция - «Ветеринария». Чтобы достойно показать себя на Worldskills, девушка каждую минутку уделяла подготовке. Ездила по хозяйствам - осматривала телят и коз. И все это без отрыва от учебы! Порой, говорит Аня, на сон оставался только час.

Анна Григорьева учится на ветеринара, она просто обожает животных

Анна Григорьева учится на ветеринара, она просто обожает животных

Фото: из архива героя публикации

После блестящего выполнения заданий регионального этапа на отборочный тур девушка должна была ехать в Великой Новгород. Но вмешался коронавирус, и теперь Аня соревнуется в профмастерстве в родном техникуме в поселке Беседа Волосовского района.

- Впечатления от конкурса самые положительные. Очень понравилось и готовиться, и участвовать, - говорит девушка. - Конкурсные дни - это испытание в первую очередь для себя. Интересно наблюдать за собой: как справляешься с заданиями, насколько ты стрессоустойчив, поэтому WorldSkills стал частичкой моей жизни. Конкурсу я посвятила много времени, это бесценный опыт и воспоминания на всю жизнь.

ИДЕМ НА МИР!

Итоги отборочного этапа VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подведут 26 августа. Тогда станет ясно, кто из участников выйдет в финал. Те же, кому это удастся, встретятся на соревновательных площадках с 6 по 21 сентября. Правда, тоже в очно-дистанционном формате. Призеры финала получат, пожалуй, лучшую из наград - возможность попасть в национальную сборную. Они будут представлять нашу страну на европейских и мировых первенствах WorldSkills. На Россию наши ребята выходили каждый год, а на мир пока ни разу. Как знать, может, в 2020-м получится?

Лучшие участники конкурса получат шанс выступать за национальную сборную. ФОТО: vk.com/worldskills47

Лучшие участники конкурса получат шанс выступать за национальную сборную. ФОТО: vk.com/worldskills47

КОНКРЕТНО

Движение WorldSkills корнями уходит в 1947 год. Тогда, в послевоенное время, оно зародилось в Испании. Миру не хватало квалифицированных рабочих рук, и конкурсы профмастерства помогали поднять престиж рабочих профессий.

Сейчас же WorldSkills - не способ выхода из кризиса, а метод подготовки высококлассных кадров. Из года в год участники соревнуются по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

В России конкурс WorldSkills впервые прошел в 2012-м, а уже в 2019-м страна принимала мировой чемпионат.

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