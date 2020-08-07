Погода на выходные 8 и 9 августа 2020 в Санкт-Петербурге: Будет жарко!

В августе дождей будет меньше Фото: Олег ЗОЛОТО

Долой зонтики, бегом на шашлыки! Погода в выходные, 8 и 9 августа 2020 года в Санкт-Петербурге порадуют горожан настоящим летом. Прятаться от дождя больше не придется, и можно в свое удовольствие отдыхать на природе. Тем более, что сухих и теплых деньков осталось не так уж и много. Об этом корреспонденту «Комсомолки» в Петербурге» рассказал доктор географических наук Валерий Малинин.

- Эти выходные обязательно нужно провести за городом, на свежем воздухе, на пленэре, - отмечает он. – Отдохнуть обязательно следует на полную катушку, так как лето заканчивается, и времени у нас немного. Не так много осталось теплых дней, а тем более тех теплых дней, что выпадают на выходные.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Петербурге осадков не ожидается. Столбики термометров днем поднимутся до 26 градусов тепла. Ночью температура воздуха составит 14-16 градусов. Примерно такая же картина ожидает жителей Северной столицы и в воскресенье.

Все выходные с северо-запада будет дуть слабый ветерок, а атмосферное давление, если верить прогнозам, станет слабо понижаться.

- А август будет относительно сухой, - подчеркнул Валерий Малинин. – Дождей будет меньше, чем обычно, меньше нормы. А среднесуточная температура воздуха составит примерно 17 градусов. Это как раз и есть наша петербургская климатическая норма.

Что касается пляжного сезона, то его, по словам Валерия Малинина, уже пора закрывать. С одной стороны – дело идет к осени, и температура будет уже далеко не пляжная, а с другой – Ильин день прошел, после которого в старину люди переставали купаться в реке.