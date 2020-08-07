Новостройки шагнули в цифровое будущее

Покупатели «распробовали» удобство онлайн-покупок: от продуктов до новых квартир. Фото предоставлено ГК«КВС».

НОВЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

День строителя - самое время порассуждать о трендах рынка недвижимости. Тем более что сейчас появились новые и очень интересные тенденции, которые могут изменить рынок строящегося жилья до неузнаваемости. Речь идет, конечно же, о диджитал-инструментах, которые раньше и покупателями, и самими застройщиками воспринимались как бонус, красивая упаковка, маркетинговый ход. Сейчас это новая реальность.

- Вопрос цифровизации отрасли выходит на новый уровень - это уже не просто фишка или конкурентное преимущество. Последние события с эпидемией коронавируса и карантинными мерами показали, что IT-разработки могут напрямую влиять на устойчивость бизнеса. Тем, кто не вкладывался в цифровые сервисы ранее, пришлось спешно перестраивать работу, и это, конечно, отразилось на продажах, которые в офлайн были резко ограничены, - подтверждает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева.

В Петербурге (и во всем Северо-Западном регионе) первый онлайн-магазин квартир появился еще в прошлом году, запустила его как раз Группа компаний «КВС». Уже в докарантинные времена в режиме онлайн проходило около половины сделок по покупке жилья в компании. В марте этот показатель вырос до 54 процентов, апрель продемонстрировал 64 процента, май - 70.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОДТОЛКНУЛА

Самое интересное, что в июне, когда ряд ограничений был снят и офисы застройщика открылись, доля электронных продаж не только не упала, а увеличилась до 80 процентов.

- Коронавирусная угроза не оставила выбора - люди вынуждены были обратиться к онлайн-сервисам. И мы видим, что они «распробовали» удобство такого формата. Да, в июне мы уже начали полноценную работу в офисе, запустили экскурсии на объекты небольшими группами, и такой офлайн-формат важен для многих клиентов. Однако сейчас и те покупатели, которым необходим физический контакт на этапе подбора квартиры, понимают, что весь документооборот, все этапы оформления сделки, одобрения ипотеки и регистрации гораздо проще и быстрее проходить электронно, - отметила Анжелика Альшаева.

Онлайн-покупки - это действительно удобно, они экономят время и деньги. По сути, покупателям вообще не требуется выходить из дома, все этапы сделки можно пройти самостоятельно, нужен лишь компьютер или смартфон с доступом в Интернет. Выбор квартиры, одобрение ипотеки, если это необходимо, проходит дистанционно. Пересылка документов по электронной почте или курьером не нужна: все данные и сканы загружаются в личный кабинет покупателя. Договор долевого участия формируется автоматически, и, после того как клиент подтверждает корректность данных в договоре, он может выходить на подписание документов электронной подписью. После этого документ проходит электронную регистрацию в Росреестре. Оплата квартиры производится только после регистрации ДДУ - максимально безопасно для покупателя.

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

Начало, как говорится, положено, а в дальнейшем онлайн-продажи будут только расширяться. В процесс будут включаться новые банки, развиваться программы покупки жилья, военная ипотека, сделки с субсидиями.

- Последние события, пусть и достаточно напряженные, в итоге позитивно повлияют на скорость нашего взаимодействия с клиентами и партнерами, - считает Анжелика Альшаева. - Мы видим это уже сейчас: если до пандемии, в марте, в нашем онлайн-магазине было представлено только два банка по ипотеке, Сбербанк и ВТБ, то сейчас их уже девять - все основные крупные игроки.

КСТАТИ

Весь процесс покупки при стопроцентной оплате или рассрочке в онлайн-магазине ГК «КВС» занимает от двух дней, при ипотеке - от четырех-пяти дней.