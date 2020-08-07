Билеты проданы на месяц вперед: с 7 августа Эрмитаж снова можно посещать с экскурсией

Вход в музей обязательно в масках Фото: Олег ЗОЛОТО

С 7 августа петербуржцы и гости города могут не только полюбоваться роскошными интерьерами Эрмитажа, но и узнать его историю. Один из крупнейших музеев страны возобновил экскурсионное обслуживание для посетителей. Познакомиться с интересной и вместе с тем непростой судьбой этого здания и узнать, как в нем жилось Императорам и их придворным, можно в небольших группах до 5 человек.

- Всех гостей мы настоятельно просим соблюдать технику безопасности и надевать средства индивидуальной защиты, - отметили в пресс-службе Эрмитажа. – Не важно, самостоятельно человек посещает музей или с экскурсией, правила для всех едины.

Чтобы попасть в Эрмитаж, билеты следует купить заранее, а то их попросту не останется Фото: Олег ЗОЛОТО

Запускать гостей в Эрмитаж будут также по сеансам. Они проходят каждые полчаса с 12.00 до 21.00 со вторника по воскресенье. Однако, чтобы попасть на экскурсию, нужно подсуетиться заранее и приобрести билеты на сайте - tickets.hermitagemuseum.org. Если в Главный штаб их еще можно купить на 11 августа, то в Главный музейный комплекс все распродано на месяц вперед.

Свои двери для посетителей Эрмитаж распахнул 15 июля. С первых дней гости могли прогуляться по двум маршрутам: первый знакомил с парадными залами Зимнего дворца и экспозицией Старого и Нового Эрмитажа, а второй позволял заглянуть в покои императорской семьи и полюбоваться российскими, французскими и английскими произведениями искусства.

Спустя неделю для посещения открылся третий маршрут – Золотая кладовая Галереи драгоценностей. Он включает в себя осмотр Сибирской коллекции Петра I, скифского и сарматского золота, изделий мастеров Древней Греции и стран Востока.

Экскурсии проводят для групп до 5 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Не успели петербуржцы этому порадоваться, как 1 августа Эрмитаж открыл доступ и на остальные свои площадки. Билеты на некоторые из них разлетелись сразу же. Самым популярным стал дворец Меньшикова – там уже все «занято». А вот в музее Императорского фарфорового завода еще есть свободные места – билет можно купить на 13-е августа. Подобная ситуация и с хранилищем на Старой Деревне – сюда можно попасть уже 9-го числа.

Однако в один из самых популярных музеев мира возвращаются не только посетители, но и льготы. Так, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и дети до 7 лет могут посещать музей бесплатно. Кроме того, в каждый третий четверг месяца на свободный вход могут рассчитывать студенты, курсанты, многодетные семьи и несовершеннолетние ценители искусства.