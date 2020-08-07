Ученые СПбГУПТД разработали уникальный способ очистки территорий от нефтяных загрязнений. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Научными сотрудниками Высшей школы технологи и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна удалось разработать биопрепарат нового поколения для восстановления почв и акваторий, загрязненных нефтепродуктами.

Разработка стала продолжением исследований в области создания минеральных удобрений пролонгированного действия на основе фосфатных стекол. Их уникальные свойства позволили создать технологию получения пористых гранул, которые стали носителем биопрепарата, способного очистить от нефтяных загрязнений воду и почву.

- Принцип действия биопрепарата заключается в следующем: на пористые стеклофосфатные гранулы иммобилизуются клетки микроорганизмов-нефтедеструкторов, которые разлагают углеводороды и очищают почву или воду от нефтяных загрязнений. Сами штаммы бактерий зарегистрированы в коллекции микроорганизмов Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР). После разложения нефтепродуктов микроорганизмы отмирают и становятся звеном пищевой цепочки для аборигенной микрофлоры, - комментирует один из авторов разработки доцент кафедры теплосиловых установок и тепловых двигателей Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Алексей Хлыновский.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Испытания препарата подтвердили, что титр клеток у новых препаративных форм выше в 10-15 раз, чем у уже известных на рынке, это позволяет сокращать нормы расхода при использовании. Еще одним преимуществом биопрепарата является то, что он эффективно работает и в почве, и в воде. Кроме того, он готов к применению без предварительной подготовки, а простота применения не требует обеспечение процесса высококвалифицированным персоналом.

Биопрепарат показал отличные результаты разложения нефтепродуктов и в условиях низких температур при очищении водоема, загрязненного авиационным топливом на объекте «Савватия» в Архангельской области: эффективность очистки через 20 суток достигла 99,2%.

Полевые испытания биопрепарата проводились на базе различных предприятий, в том числе на территории ПАО «Сургутнефтегаз» и «Иркутской нефтяной компании». В свое время исследования ученых заинтересовали и кампанию ТНК BP, соучредителями которой являлись российская «Тюменская нефтяная компания» и британская BritishPetroleum.

На «Станции очистки нефтесодержащих вод» в Кронштадте объектом испытаний был выбран участок почвы, возраст нефтяного загрязнения которой составлял более 3-х лет. За год проведения эксперимента с момента первого внесения опытной партии биопрепарата содержание нефтепродуктов в почве сократилось на 90%.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Особое значение разработка ученых Университета промышленных технологий и дизайна имеет для северных территорий, ведь она может стать прототипом при создании биопрепаратов, ориентированных на применение в Арктических условиях. «Одной из важных задач, стоящих перед нами, является дальнейшее развитие инновационных разработок, связанных с микроорганизмами, иммобилизованными на поверхности пористого стеклофосфатного носителя. Это позволит пополнить арсенал средств, который поможет сохранить природные условия региона или максимально экологично восстановить нарушенную природную систему заполярья при освоения арктических месторождений нефти, максимально сохранить нетронутость Арктики», - добавил Алексей Хлыновский.

Достойна внимания и еще одна разработка ученых СПбГУПТД в области очистки территорий от нефти - уникальный сорбент, предназначенный для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на воде, почве, асфальте, бетоне и других твердых покрытиях, а также для использования в очистных сооружениях. Препарат связывает углеводороды в течение первых тридцати секунд после внесения, что позволяет предотвратить экологическую катастрофу в местах разлива нефтепродуктов.