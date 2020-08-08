Куда дешево слетать из Санкт-Петербурга: Все прямые рейсы по России из аэропорта Пулково во время режима самоизоляции

Узнали, куда можно полететь из Пулково по России прямыми рейсами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Отпуск в России – это не только две недели в Сочи, Крыму или Анапе. Многие присматривают для себя варианты, куда отправиться и на 2-3 дня. И не обязательно на море. Петербуржцам в этом плане повезло: в небольшое путешествие можно рвануть из Пулково. На самолете – быстро и удобно, география полетов из Северной столицы большая, а цены не всегда «кусаются». «Комсомолка» узнала, куда можно улететь из Пулково по России во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге в августе 2020 и сколько стоят билеты на прямые рейсы в регионы.

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ЯКУТСКА

По понятным причинам в начале «карантина» пассажиропоток Пулково упал. Однако с наступлением сезона отпусков и постепенным снятием ограничений ситуация изменилась. Уже в середине лета аэропорт Петербурга полностью восстановил региональный трафик, а значит, горожане уже и сами активно летают по стране и принимают гостей.

– С 1 по 20 июля 2020 года пассажиропоток воздушной гавани Петербурга на региональных направлениях превысил полмиллиона пассажиров, что соответствует показателям аналогичному периоду прошлого года, – рассказали в Пулково.

Из Пулково можно бюджетно улететь на отдых в разные города страны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сейчас из города на Неве прямыми рейсами можно улететь в больше шестидесяти городов России – от Калининграда до Якутска. Традиционно самое востребованное направление – это Москва. В расписании Пулково ежедневно значатся несколько десятков рейсов в столицу. Лететь всего полтора часа, так что это отличный вариант навестить Белокаменную. Билеты можно «поймать» всего за тысячу рублей.

Если говорить о времени полета, то самый короткий прямой рейс из Петербурга – в Череповец. Всего около 50 минут – и вы в городе металлургов. Самый крупный, современный и богатый на досуг город Вологодской области от Петербурга отделяет 442 км лету. А вот в десять раз больше составляет самый длинный маршрут из Пулково. Около 7 часов и 4859 км займет путь по воздуху в Якутск. Конечно, для короткого отпуска не подойдет, но если есть время – почему бы не побывать на реке Лена, в столице самого большого региона страны – Республики Саха.

Это лето - лучшее время для путешествий по родной стране. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прямым рейсом из Петербурга можно долететь и в удивительную Республику Алтай. Этим летом Авиакомпания Nordwind запустила регулярный рейс в Горно-Алтайск. В расписании он два раза в неделю. Около 5 часов лету – и вы увидите невероятные горные пейзажи. Цена билетов в одну сторону начинается от 6 тысяч рублей. Летают из города на Неве самолеты и в соседний степной Алтай – в Барнаул. Туда-обратно билеты в среднем стоят от 15 тысяч рублей.

Можно полететь и на Байкал. Но цену на прямой рейс до Иркутска бюджетной не назовешь: выйдет от 20 тысяч за билет в обе стороны.

Популярный город для путешествия из Петербурга и Калининград. В «русскую Европу» из Пулково самолеты летают ежедневно, а путь займет всего 1,5 часа. Кроме того, рейсы туда есть у лоукостера «Победа», и билет можно приобрести всего от 2300 рублей в одну сторону.

Из Петербурга можно улететь больше, чем в 60 городов России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кстати, с 22 сентября «Победа» запустит из Петербурга и бюджетные рейсы в Ярославль. Билет в древний город на Волге можно купить от 999 рублей в одну сторону. За полтора часа туда можно добраться другими авиакомпаниями и сейчас, но билеты будут дороже – около 4 тысяч в одну сторону.

НА ЗАМЕТКУ

Бюджетное путешествие лучше всего планировать заранее, чтобы купить авиабилеты по выгодным ценам. Цены могут отличаться еще и в зависимости от дней недели: обычно в выходные билеты ожидаемо дороже.

КОНКРЕТНО

Куда улететь в последние выходные лета из Петербурга по России?

10 направлений до 10 тысяч рублей туда-обратно на 28-30 августа 2020:

Москва – от 4 101 руб. (1,5 часа)

Пермь – от 7 097 руб. (2,5 часа)

Екатеринбург – от 7 453 руб. (2 ч. 40 мин.)

Калининград – от 7 615 руб. (1,5 часа)

Архангельск – от 7 600 руб. (1, 5 часа)

Казань – от 7 890 руб. (2 ч. 10 мин.)

Уфа – от 8 247 руб. (2 ч. 40 мин.)

Астрахань – от 8 248 руб. (3 ч.)

Киров – от 8 298 руб. (2 ч.)

Челябинск – от 8 398 руб. (3 ч.)

Ежедневно из Петербурга летают рейсы в самые разные уголки нашей страны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Список прямых рейсов по России из Пулково летом 2020 года:

Анапа

Апатиты

Архангельск

Барнаул

Белгород

Брянск

Владикавказ

Волгоград

Вологда

Воронеж

Геленджик

Горно-Алтайск

Грозный

Екатеринбург

Иваново

Ижевск

Иркутск

Йошкар-Ола

Казань

Калининград

Калуга

Киров

Кострома

Краснодар

Красноярск

Курск

Махачкала

Минеральные Воды

Москва

Мурманск

Надым

Нальчик

Нарьян-Мар

Нижневартовск

Нижнекамск

Нижний Новгород

Новокузнецк

Новосибирск

Новый Уренгой

Норильск

Ноябрьск

Омск

Оренбург

Пермь

Ростов-на-Дону

Салехард

Самара

Саранск

Саратов

Симферополь

Советский

Сочи

Ставрополь

Сургут

Сыктывкар

Тамбов

Тюмень

Ульяновск

Уфа

Ухта

Ханты-Мансийск

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Элиста

Якутск

Ярославль