«Дай Бог, чтобы его после смерти признали, как Маяковского»: Основатель Versus Ресторатор высказал свою версию смерти Энди Картрайта

В Петербурге 7 августа проходит концерт памяти рэпера Энди Картрайта, которого, по версии следствия, могла убить и расчленить жена Марина. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня ровно две недели, как не стало рэпера Энди Картрайта. По версии следствия, 24 августа 2020 года его убила собственная жена. 36-летняя Марина Кохал уже задержана в качестве обвиняемой, но вину не признает. Женщина настаивает на том, что зашла в комнату, когда Энди (настоящее имя - Александр Юшко, - примеч.Ред.) уже был мертв. Решив, что у мужа случился передоз, она решила избавиться от тела, чтобы никто не узнал истинную причину его смерти. Расчленив 30-летнего Юшко, Кохал в течение четырех дней хранила останки дома. Когда сдали нервы, позвонила адвокату и рассказала о случившемся.

Марина утверждает, что не убивала мужа Фото: СОЦСЕТИ

Друзья рэпера в передозировку Энди не верили с самого начала - они знали, что Саша ничего из запрещенного не принимает. Создатель Versus Battle Александр Restorator Тимарцев, который в 2013 году и пригласил Энди на батл, после которого парень познакомился с будущей женой и переехал в Петербург, в эксклюзивном интервью «Комсомолке» еще раз повторил.

На концерт памяти Энди пришли десятки его друзей и поклонников. Фото: Роман ЛЯЛИН

Сегодня он вместе с общими друзьями Энди пришел в клуб на Лиговском проспекте, где в память о Картрайте устроили концерт. Все собранные день отправят маме музыканта, которая живет в Украине.

- Мы собрались в довольно узком кругу: половина людей - это его личные друзья. Плюс его слушатели, - рассказал Ресторатор. - Будем вести онлайн-трансляцию, по возможности люди будут перечислять деньги. Собрали уже внушительную сумму, деньги перечислил и Feduk, который очень хотел приехать сегодня на концерт, но не смог. Вообще, хотелось бы, чтобы Сашина мама меньше думала о том, где взять деньги. Сегодня на концерте мы поставим пару его треков с его нового альбома, который он записывал. Позже выложим альбом полностью - там много пророческих вещей. Вообще человек делал гениальную тему, дай Бог, чтобы его после смерти признали, как Маяковского. Потому что жонглирование рифмами, которые он себе позволял, было великолепное. Ему не всегда везло в батлах, почти всегда проигрывал, но для меня он очень часто был победителем. Обожаю все, что он делает. Делал...

Энди было 30 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Вы были знакомы с его женой Мариной?

- Был в гостях у них как-то, - вспоминает Тимарцев. - И с Мариной общались. Но у нее была одержимость им, чувство собственности. Потому что Энди был гением. Неограненным алмазом, который надо держать поближе. Я думаю, на этой почве все и произошло.

Напомним, Марина Кохал призналась, что расчленила тело мужа. По решению суда ее отправили в СИЗО на два месяца, пока идет расследование дела. Похороны Энди Картрайта состоятся не раньше, чем через месяц - нужно дождаться результатов всех экспертиз, чтобы установить причину смерти. 2-летний сын Энди и Марины сейчас находится с бабушкой у родственников.

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