Артистов Мариинского театра отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус

Часть артистов Мариинского театра вынужденно ушла на карантин по коронавирусу. Фото: Александр КИРИЛЛОВ

Часть артистов Мариинского театра Санкт-Петербурга вынужденно отправили на карантин, поскольку их подозревают в заболевании коронавирусом. Чуть ранее некоторые городские СМИ заявили, что члены труппы уже заразились COVID-19, и многие репетиции спектаклей отменены. Однако в пресс-службе театра заявили «Комсомолке», что делать громкие выводы пока рано, поскольку результатов тестирования на опасную инфекцию еще нет.

В театре не исключают, что если коронавирус у артистов подтвердится, то руководство примет особые меры безопасности как для сотрудников, так и для зрителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Наши артисты театра регулярно проходят тестирование на коронавирус в соответствии с рекомендациями Роспотребназдора. Только по результатам анализов они допускаются к работе. Несколько артистов из балетной труппы пожаловались на ухудшение самочувствия, поэтому их оперативно отстранили от репетиций спектаклей. Они уже сдали анализы, результаты станут известны в ближайшее время, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Мариинского театра.

Сейчас все «подозреваемые» находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей. В театре не исключают, что могут ввести дополнительные меры безопасности, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников и зрителей.