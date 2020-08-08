Огромный гейзер помыл фасад дома в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы

Гейзер размером с 4-этажный дом "помыл" фасад здания и подтопил одну квартиру в Санкт-Петербурге. Фото: Андрей Минаев

Читатели «Комсомолки» прислали в редакцию видео огромного гейзера, возникшего в одном из дворов Василеостровского района Санкт-Петербурга. Судя по записи, сильнейший напор воды размыл асфальт и хлынул на фасад дома, расположенный напротив. Казалось бы, стену бесплатно помыли. Однако в одной из квартир хозяева оставили приоткрытым окно, поскольку суббота выдалась в Северной столице теплой и душной. В итоге «водичка» грозилась подтопить комнату.

Отважный очевидец рискнул максимально близко подойти к развалившемуся асфальту. Фото: Андрей Минаев

- Там нет никого (в комнате)! Звони в аварийку срочно! – кричит перепуганная девушка на видео.

В «Теплосети» «Комсомолке» ответили, что в районе проходят плановые испытания труб перед грядущей осенью. Однако данная авария удивила пресс-службу. Чуть позже в звонке журналисту «КП-Петербург» уточнили, в чем была проблема. Слава богу, обошлось без пострадавших. Сейчас трубу ремонтируют.

Из-за мощного напора струя воды доходила до четвертого этажа. Фото: Андрей Минаев

- Действительно, обнаружили дефект по адресу 15-я линия В.О., 16. Выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключен. Фонтан достал до 6 этажа. Но окна были закрыты, от напора они не разбились. Вода немножко помыла стену. Пострадавших нет. Ущерб, если он и есть, то минимальный. В случае необходимости «Теплосеть» все возместит, - рассказали в организации.

Добавим, что в «Теплосети» посмотрели на видео от читателя «Комсомолки» и пришли в шок от его «похода» по затопленному участку. Специалисты советуют не подвергать свою жизнь опасности и немедленно покинуть место происшествия в случае прорыва трубы. Благо этот гейзер был не горячий - около 40 градусов тепла.