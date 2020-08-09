Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 августа 2020 года составило еще 160 человек

Санкт-Петербург вернулся в первую тройку регионов по числу заболевших коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 августа 2020 года выросло по сравнению с днем ранее на 5 человек. В Северной столице выявили еще 160 заболевших опасной инфекцией. При этом излечились от Covid-19 всего 33 человека.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 698 человек, - сообщает оперштаб Санкт-Петербурга.

По числу заболевших за сутки Санкт-Петербург вернулся в первую тройку среди российских регионов. Большее число заболевших инфекцией выявили только в Москве (689) и в Свердловской области (184).

Всего в Санкт-Петербурге за время пандемии коронавирус нашли почти у 33 тысяч человек, выздоровели 24 тысячи больных, погибли от коронавируса свыше двух тысяч человек