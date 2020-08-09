«Боимся, что не успеем отдать голос»: Беларусы в Санкт-Петербурге встали в гигантскую очередь у посольства, чтобы проголосовать на выборах президента

Люди стоят, чтобы проголосовать на выборах Фото: предоставлено Геннадием

Беларусы начали занимать очередь у посольства страны в Санкт-Петербурге на улице Бонч-Бруевича за несколько часов до его открытия. В итоге к полудню там собрались уже несколько сотен человек, которые пришли проголосовать на выборах президента своей страны. Сегодня, 9 августа, последний день голосования, поэтому многие беспокоятся, что не успеют отдать голос.

Очередь все время увеличивается Фото: предоставлено Геннадием

- Я пришел к 10 утра, а здесь уже стояли огромные очереди, сейчас она все увеличивается, - рассказал "КП-Петербург" пришедший проголосовать на выборах Геннадий. - Говорят, что очередь доходит до перекрестка, поворачивает за угол и идет до конца здания. Собралось около 600 человек, сложно судить. Люди выстраиваются с самого утра, потому что боятся, что сотрудники посольства будут медленно пропускать и все не успеют проголосовать.

По оценкам людей, собралось около 600 человек Фото: предоставлено Геннадием

По словам Геннадия, в посольство запускают по два человека, очередь почти не двигается.

- За два часа я продвинулся только на 50 метров, - поясняет Геннадий. - В основном пришли молодые люди, есть отдельная очередь для беременных, есть дети в самом начале очереди. Настроения у нас сначала были сдержанные. Люди не особо реагировали на гудки проезжающих автомобилей. Но сейчас все оживились, машины постоянно сигналят. Это оппозиционный символ у нас, все в толпе хлопают. Многие стоят с белыми лентами на запястьях, есть люди, которые раздают эти ленты. Был один парень ходил с красно-зеленым флагом в поддержку власти. В очереди с нами делятся водой, раздают квас, идет поддержка.

Люди занимали очередь с самого утра Фото: предоставлено Геннадием

По словам Геннадия, сейчас очередь у посольства продолжает расти.