Жительница Санкт-Петербурга принесла труп младенца в пакете в квартиру друга

В истории разбираются сотрудники полиции Фото: СОЦСЕТИ

Странная история произошла в Санкт-Петербурге на улице Стародеревенской. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что к нему домой пришли его знакомая по имени «Регина». В руках у нее был полиэтиленовый пакет, в котором лежал труп младенца. Почему ребенок умер и из-за чего она его принесла в мешке, ни он ни сама мать объяснить не смогли.

- По словам обратившегося в полицию мужчины, подруга ему объяснила, что в пакете скончавшийся ребенок, - пояснил "КП-Петербург" источник. - Ничего другого объяснить ни мать, ни ее друг не смогли.

Причина смерти ребенка устанавливается Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что в пакете была девочка. Саму женщину госпитализировали в больницу, у нее послеродовое кровотечение. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Труп младенца направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Как оказалось, роженицу зовут не Регина, а Юлия. Женщине 26 лет. На своих страницах в соцсетях она рекламировала работу для мам в декрете и часто постила цитаты о предательстве мужчин.