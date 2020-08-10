Матч «Ротор» -«Зенит» 11 августа 2020 года. Главное

Это будет первый сезон "Зенита" без Бранислава Ивановича. Его на поле заменит Деян Ловрен Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

Новый сезон Чемпионата России по футболу 2020/21 «Зенит» открывает на выезде. Его соперник – дебютант Премьер-лиги из Волгограда – команда «Ротор». Рассказываем, что известно об этом матче.

Формально это матч двух чемпионов. «Зенит», только что сделавший «золотой требл», и «Ротор», завоевавший путевку в Тинькофф-РПЛ, выиграв турнир первого дивизиона.

Но равны ли силы статусам? Букмекеры считают, что нет: на победу новичка дают коэффициент от 8 до 11, на то, что выиграет петербургский клуб – не больше полутора. В ничью верят больше: там коэффициент около пяти.

Впрочем, футбольная история знает немало случаев, когда гранды не оправдывали ожиданий болельщиков. Поэтому тут важнее не титулы, а то, в каком физическом и эмоциональном состоянии команды подходят к матчам.

ПРОДОЛЖИТЬ ПОБЕДЫ

«Зенит» открывает сезон, «поймав волну». Три титула подряд: чемпионство, кубок и Суперкубок. Понятно, что цель одна – продолжить затыкать рты хейтерам своими победами. Настрой на игру наверняка есть.

- Мы сохранили голод до побед, - сказал после матча с «Локомотивом» в Суперкубке главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Но физически будет непросто. «Зенит» отыграл практически без перерыва три важнейших титульных матча. При этом основной вратарь петербуржцев Андрей Лунев до сих пор травмирован.

Кроме того, в короткое межсезонье команду покинули ряд игроков. Чувствительней всего, конечно, потеря капитана – Бранислав Иванович не стал продлевать контракт с клубом. Кроме того, сине-бело-голубые попрощались с Игорем Смольниковым, Олегом Шатовым. Отправился в аренду в «Сочи» Маммана, а возвращения Александра Кокорина болельщики так и не дождались: он сменил цвета формы на красно-белые.

Зато фанаты уже успели оценить в деле топ-новичка клуба хорвата Деяна Ловрена: чемпиона Англии и обладателя Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля».

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ

Что касается соперника, то здесь тоже не все просто. «Ротор» вернулся в высший дивизион 16 лет спустя. Последний матч в Российской Премьер-лиге сине-голубые провели 12 ноября 2004 года, по иронии судьбы, опять-таки принимая на своем поле «Зенит». Тогда хозяева уступили гостям со счетом 2:5 и, заняв последнее место, вылетели из чемпионата.

Всего же команды провели между собой 20 матчей (только в российской эпохе). И при этом с явным преимуществом волгоградцев: 9 побед, 5 ничьих. Всего лишь шесть раз в современной истории «Зенит» брал верх над «Ротором». Будет ли завтра седьмой?

При этом «Ротор», выигравший ФНЛ, и «Ротор», стартующий в РПЛ, – это уже две разные команды. За последнее время волгоградскую команду покинули 13 футболистов. Зато на поле болельщики увидят новых игроков, среди которых голкипер Александр Довбня, защитники Седрик Гогуа, Валерий Почивалин, Олег Кожемякин, Данил Степанов, полузащитники Джано Ананидзе, Илья Жигулев.

Кто возьмет в итоге три очка, а кто отправится замыкать турнирную таблицу? Узнаем 11 августа в 18.00.