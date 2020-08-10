Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 августа: семь смертей и 157 новых заболевших

Еще 157 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» традиционно собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 августа 2020 года. Сведения о заболевших, выздоровевших и умерших за последние сутки приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19

- По состоянию на 10:00 10 августа в Санкт-Петербурге выявлено еще 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперштаб.

Также за минувшие 24 часа выздоровели 24 петербуржца, а семеро пациентов скончались.

Последние новости на 10 августа. Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 33 047 случаев заражения, 24 087 человека благополучно выздоровели. Смерть 2156 пациентов подтвердила Комиссия по летальным исходам.

В активном состоянии болезни находятся 6804 человека. За сутки на коронавирус было обследовано 8963 петербуржца.

В Ленинградской области за сутки заболели 28 человек (6205 в общем). 4622 пациента выздоровели, а 61 - скончался. 1522 пациента остаются в активном состоянии заболевания.