«Ради хорошего снимка иногда приходится рисковать жизнью»

Выставка посвящена русским морякам, которые 200 лет назад под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыли шестой континент – Антарктиду. Фото: Полина ШАНДРАК

«Море-море, мир бездонный…» - прогуливаясь по экспозиции «Аристократы морей» в Кронштадтском Морском соборе, ненароком вспоминаешь отрывок из знаменитой песни Юрия Антонова. А дальше уникальная выставка, открывшаяся в храме, словно волной накрывает вас загадочными и романтичными образами. Перед нами 18 работ. Со своей историей и энергетикой. Авторами картин стали представили единственные в мире фотографы-маринисты – Александр Алякринский, Юрий Масляев и Александр Кильмет. В 2016 году они объединились в Морское фотографическое собрание, и с тех пор их жизнь – одно сплошное приключение. Они, как моряки, уходят в плавание, чтобы запечатлеть водную стихию, величественные корабли, паруса. А потом - показать нам.

Авторами картин стали представили единственные в мире фотографы-маринисты – Александр Алякринский, Юрий Масляев и Александр Кильмет. Фото: Полина ШАНДРАК

СЕКРЕТЫ ШЕДЕВРОВ

Это уже их 48-ая выставка по счету, и посвящена она русским морякам, которые 200 лет назад под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыли шестой континент – Антарктиду. Именно из Кронштадта началась эта экспедиция. Здесь же она и завершилась в июле 1721 года.

- Фотокартину «С мечтой о море» я сделал два года назад в Норвегии, в городе Ставангер. Совершенно случайно шел мимо и сделал два кадра: этот, где мальчик, сидя на парусах, отвернулся, и где он смотрит на меня. Второй вариант мне не понравился, а вот в первом что-то есть, - рассказывает фотограф Александр Алякринский.

Таких «спонтанных» снимков, по словам художника, получается немало. А иногда удается сделать и такие кадры, от которых зрителю потом просто не оторваться. Например, «Токаревский маяк», где люди будто идут по воде.

- На самом деле они направляются по дорожке к маяку во Владивостоке, - она разделяет море с двух сторон. Из-за того, что там низкий берег, кажется, что они идут по воде, - поясняет он. – Я был от них очень далеко: мы в тот момент проходили на лодке. А так и не скажешь. Повезло, что прихватил с собой объектив для дальней съемки.

Зрители увидят 18 работ. Фото: Полина ШАНДРАК

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Благодаря технике и вниманию к деталям, фотографам удается сделать фантастические кадры. Когда смотришь на них с разных ракурсов, каждый раз получается разглядеть что-то новое: то матроса, взбирающегося на мачту, то людей на корабле.

Александр Кильмет, показывая на одну из своих работ, вспоминает, как в сентябре 2016-го им пришлось весь день ждать начала регаты крупных парусников в Сочи.

- Обычно в это время там солнце. Но тогда была плохая погода. Вышли на катере в 8 утра и ждали старта. Каждый раз его переносили на час. В итоге начали только в 4 часа дня. К этому моменту тучи начали расходиться, пробилось солнце. А фотография выглядит так, будто запечатлено ночное море, освещенное лунной дорожкой, - объясняет собеседник.

Фотографы-маринисты за 4 года побывали в 16 странах, и порой их работа бывает очень опасной.

- Для хорошего снимка иногда приходится рисковать жизнью, - уверяют они.

ОТВАЖНЫЕ ХУДОЖНИКИ

Основатель Морского фотографического собрания Юрий Масляев - участник трех кругосветных путешествий, два из которых прошли на «Крузенштерне», один – на «Палладе». На какие только жертвы он не идет ради хороших и завораживающих кадров. Фотография «Пересекая океан» сделана им в 2008 году в сильный шторм. Для этого его привязали к мачте и надели респиратор, чтобы ветер не порвал ему легкие.

Уникальная выставка «Аристократы морей» открылась в главном храме Военно-Морского Флота России в Кронштадте Фото: Полина ШАНДРАК

Несколько лет назад, вдохновленный картинами своего товарища, Александр Кильмет решил в 7-бальный шторм выйти на бушприт (нос корабля – Прим.ред.) «Крузенштерна» и чуть было не попрощался с жизнью. К счастью, ему удалось сохранить жизнь не только себе, но и своему дорогому фотоаппарату.

В команде бравой троицы есть и профессиональный художник-дизайнер – Росита Руис. Ее талантливыми руками фотографии превращаются в настоящие фотокартины. Именно их видят посетители выставок, которые в этом году открылись еще и в Гранаде, Праге, Севастополе, Ушуая и Лиссабоне. При желании, работы можно купить. Цены за редкие кадры в среднем составляют 80-100 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Где: второй этаж главного храма Военно-Морского Флота России - Кронштадтском Морском соборе.

Когда: с 7 августа по 8 ноября 2020 года

Время работы: с 9.00-19.00

Стоимость: Бесплатно