Сразу семь самолетов в Анталью улетели утром из Пулково

С 10 августа из Петербурга открылись полеты в Анталью. Фото: Олег ЗОЛОТО

С понедельника, 10 августа, начались регулярные авиаперелеты из Санкт-Петербурга в Анталью. Только за утро из Пулково вылетели семь самолетов, включая несколько чартеров. По предварительным данным, большая часть самолетов была заполнена «под завязку».

Судя по табло вылета, борты вылетали в Анталью начиная с 3 часов ночи. Причем чартеры AZUR air отправились из Пулково один за другим с разницей всего в 16 минут. Также чартер авиакомпании «Северный ветер» задержался на четыре часа и улетел лишь в 5:49 вместо 1:50 по расписанию.

За ними в сторону турецкого курорта улетели самолеты «Уральских авиалиний», Turkish Airlines, а также два борта авиакомпании «Россия». Там уже объявили о начале полетной программы в Анталью.

Только за утро улетели семь рейсов. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Авиакомпания «Россия» приступила к ежедневным полетам из базового аэропорта Пулково в Анталью. Регулярную программу полетов из Пулково дополняют рейсы в Анталью, выполняемые совместно с туристической компанией Библио-Глобус, - сообщает пресс-служба Пулково.

Причем если на регулярных рейсах летают Airbus A320, рассчитанных на перевозку 168 пассажиров (12 мест класса Бизнес и 156 – Эконом), то на чартеры ставят одни из самых крупных в мире двухпалубные пассажирские самолеты Boeing-747, вместимостью до 522 человек

В регулярном расписании стоят два ежедневных рейса с вылетом в 9:30 и 12:55 утра.

Отметим, что несколько рейсов в Анталью на 10 августа из Пулково отменены, зато полеты в Стамбул и курортный Даламан состоятся по расписанию.