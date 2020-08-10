«Их нужно спасать»: Активисты вступились за мужиков, которые «подвергаются насилию чаще женщин»

Лидер «Эгалитарного мужского движения» считает, что никому не интересны проблемы, с которыми сталкивается сильный пол. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неприятная новость для жителей города на Неве. Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов России, где мужчины чаще всего подвергаются женским домогательствам. К такому выводу пришли специалисты исследовательского агентства Zoom Market, опросив тысячи человек из 20 российских городов.

Исследование показало, что больше всего страдают представители сильного пола от 25 до 34 лет – 71%. Молодые люди от 18 до 24 чуть меньше – 19%. А вот старшее поколение с преследованиями сталкивается более реже: от 45 до 54 лет — 8%, от 35 до 44 лет — 2%, от 55 лет — 1%.

Для некоторых эта статистика покажется абсурдной и смешной. Все-таки многие привыкли к тому, что настоящие мужчины не плачут. А если и делают это, то ведут себя, как «бабы» или «тряпки».

Активисты уверены, что проблеме насилия над мужчинами в нашей стране внимания почти не уделяется. Ее как будто вовсе и не существует. Правда, с этим согласны далеко не все. В России есть целое движение, которое поддерживает всех мачо страны, так как уверены, что им не так сладко живется, как кажется на первый взгляд окружающим.

- Жертвами убийств на почве домашнего насилия в последние годы чаще всего становятся мужчины, - отмечает юрист, один из лидеров «Эгалитарного мужского движения» («эгалитаризм» - в переводе с французского «равенство») Антон Сорвачев.

По мнению активиста, несмотря на бойкую полемику феминисток, которые постоянно борются за права женщин, «спасать» сейчас нужно мужчин.

- Мы живем в обществе победившего феминизма. Виден колоссальный перекос в законодательстве в сторону женщин. Такого нет ни в одной стране, - отмечает Сорвачев. - Мужчины за одни и те же преступления получают сроки больше, чем женщины. Смертная казнь у нас только для мужчин. Выходят на пенсию позже, служат в армии в обязательном порядке только мужчины. В 95% случаях проигрывают дела об определении места жительства ребенка с отцом. Даже при устройстве на работу есть свои нюансы. Например, 70% судей в РФ – женщины.

Лидер «Эгалитарного мужского движения» считает, что никому не интересны проблемы, с которыми сталкивается сильный пол. А ведь его представители находятся в безвыходном положении.

- Представьте ситуацию: жена пилит мужа. Многие подумаю: подкаблучник, дурак. А он каждый день мучается. К друзьям и в полицию не пойдет, потому что стыдно, неудобно. Рано или поздно это заканчивается сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как правило, у нас именно от этого в большинстве случаев мужчины и умирают, - уверяет он. - Ну или от суицида…

А если все окажется наоборот: муж прессует жену. То, по словам Антона Сорвачева, она сразу побежит к подругам, в правоохранительные органы, позвонит в редакции разных газет, на телевидение, в кризисные центры... В общем, не пропадет!

К слову, есть всего один на всю страну кризисный центр для мужчин, пострадавших от насилия. Угадайте, где он находится? Правильно, в Санкт-Петербурге. И возглавляет его, между прочим, женщина.

«Помните, что каждый человек достоин того, чтобы вовремя получить не только физическую, но и психологическую поддержку при случившемся несчастье», - обращается к посетителю их официальный сайт. Сколько было обращений в центр за 2 года его существования, нам так и не удалось узнать. Указанный на сайте телефон не работает.