Пространство Kino Corner на «Ленфильме» украсили граффити с известными киногероями

Пространство Kino Corner откроется в Петербурге 16 августа 2020 года.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В ближайшие выходные в Петербурге откроется новое арт-пространство – Kino Corner. Кино-кластер появится на Петроградке, во внутреннем дворе «Ленфильма». Там будут проводить лекции, выставки, спектакли, концерты и, конечно, кинопоказы. А пока киноулицу готовят к приему гостей: на прошедших выходных фасады павильонов оформляли граффити. Изображения с героями известных фильмов станут своеобразными «экспонатами» пространства.
Портреты героев из легендарных картин украсили фасады "Ленфильма".
Фото: Олег ЗОЛОТО
Уличные художники оформили новое пространство Kino Corner.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Над кадрами из советских картин, которые стали «Золотой коллекцией» «Ленфильма», работали известные петербургские уличные художники – Hoodgraffteam, Van Gee, Lislub, Urban Fresco и другие. Так, например, с одного из фасадов смотрит профессор Преображенский, которого в «Собачьем сердце» исполнил Евгений Евстигнеев. Рядом – кадр из фильма «Соломенная шляпка» со знаменитым дуэтом Андрея Миронова и Людмилы Гурченко. С ними соседствуют Василий Ливанов в образе Шерлока Холмса и Евгений Леонов в кадре из «Полосатого рейса».
Kino Corner будет работать по выходным.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Творческое пространство на Петроградке станет новым местом притяжения в городе.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На пешеходной улице планируют показывать гостям и декорации, которые «участвовали» в съемках известных картин. А еще – установят сцену, сделают зону отдыха и разместят фудтраки. Kino Corner будет работать по выходным с 16 августа до 30 сентября 2020 года. В день открытия на площадке выступят Дунаевскии Orchestra, Тося Чаи кина, Алиса Гребенщикова. Вход в пространство Kino Corner на Каменноостровском, 10 будет бесплатным. С подробной программой можно ознакомиться на сайте проекта.
Вход в новое пространство будет бесплатным.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В пространстве будут проводить лекции, выставки, спектакли, концерты и кинопоказы.
Фото: Олег ЗОЛОТО