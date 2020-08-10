Пространство Kino Corner на «Ленфильме» украсили граффити с известными киногероями

Пространство Kino Corner откроется в Петербурге 16 августа 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие выходные в Петербурге откроется новое арт-пространство – Kino Corner. Кино-кластер появится на Петроградке, во внутреннем дворе «Ленфильма». Там будут проводить лекции, выставки, спектакли, концерты и, конечно, кинопоказы. А пока киноулицу готовят к приему гостей: на прошедших выходных фасады павильонов оформляли граффити. Изображения с героями известных фильмов станут своеобразными «экспонатами» пространства.

Портреты героев из легендарных картин украсили фасады "Ленфильма". Фото: Олег ЗОЛОТО

Уличные художники оформили новое пространство Kino Corner. Фото: Олег ЗОЛОТО

Над кадрами из советских картин, которые стали «Золотой коллекцией» «Ленфильма», работали известные петербургские уличные художники – Hoodgraffteam, Van Gee, Lislub, Urban Fresco и другие. Так, например, с одного из фасадов смотрит профессор Преображенский, которого в «Собачьем сердце» исполнил Евгений Евстигнеев. Рядом – кадр из фильма «Соломенная шляпка» со знаменитым дуэтом Андрея Миронова и Людмилы Гурченко. С ними соседствуют Василий Ливанов в образе Шерлока Холмса и Евгений Леонов в кадре из «Полосатого рейса».

Kino Corner будет работать по выходным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Творческое пространство на Петроградке станет новым местом притяжения в городе. Фото: Олег ЗОЛОТО

На пешеходной улице планируют показывать гостям и декорации, которые «участвовали» в съемках известных картин. А еще – установят сцену, сделают зону отдыха и разместят фудтраки. Kino Corner будет работать по выходным с 16 августа до 30 сентября 2020 года. В день открытия на площадке выступят Дунаевскии Orchestra, Тося Чаи кина, Алиса Гребенщикова. Вход в пространство Kino Corner на Каменноостровском, 10 будет бесплатным. С подробной программой можно ознакомиться на сайте проекта.

Вход в новое пространство будет бесплатным. Фото: Олег ЗОЛОТО