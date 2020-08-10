Резкое похолодание и дожди придут в Санкт-Петербург с 11 августа

Со вторника, 11 августа, в Петербург вернутся дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Едва петербуржцы успели порадоваться теплу и солнцу, как в город вновь приходят похолодание и дожди. Уже со вторника, 11 августа, дневная температура опустится до 17 градусов. И продлится такая погода вплоть до выходных, когда и вовсе возможны грозы.

- Синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом будет определяться тыловой частью циклонического вихря. Ночью 10 августа по территории города с кратковременными дождями, прошел холодный атмосферный фронт, открывая дорогу холодным воздушным массам, что будет ограничивать дневной прогрев, -сообщает в своем Фейсбуке ведущий специоалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но к выходным погода станет лучше. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

И если в понедельник днем в городе еще сухо и тепло (до +23 градусов), то с ночь на вторник пойдут дожди, которые не прекратятся и днем. И хоть осадки ожидаются кратковременными, но настроение горожанам они вполне могут испортить.

В среду, 12 августа, в Петербурге также пасмурно и не выше +16...+18 градусов. Задержится прохлада с дождями и на четверг, а вот уже в пятницу опять начнется потепление. 14 августа синоптики обещают ясную погоду и +20 днем.

В субботу - еще теплее (+22...+24), но возможны грозы. Зато в воскресенье - до +25 и без осадков.