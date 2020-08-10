Кишечная палочка и вирусный гепатит: Водоемы Петербурга по-прежнему опасны для здоровья

Этим летом петербуржцы купались на свой страх и риск: ни один из водоемов не был официально назван безопасным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как бы ни хотелось петербуржцам воспользоваться последними солнечными деньками и искупаться на городских пляжах, делать этого не стоит. Специалисты Роспотребнадзора проверили любимые места отдыха жителей и пришли к выводу, что ни одно из них не пригодно для купания.

Следить за качеством воды на территории пляжей начали еще в мае. Каждые две недели сотрудники Роспотребнадзора берут пробы и анализирует их на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Кроме того, регулярно исследуют и состояние песка.

- В данный момент мы не рекомендуем купаться ни на одном петербургском пляже, - пояснили корреспонденту «Комсомолки» в региональном управлении Роспотребнадзора. – Но если кто-то все же решит поплавать, необходимо помнить, что употребление воды открытых водоёмов для питья, а также заглатывание воды при купании, создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Всего на территории Петербурга находятся 24 городских пляжа. Они оборудованы на озерах и Финском заливе. Так, специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что небезопасно купаться в первом, втором и третьем Суздальском озере («Верхнее», «Среднее» и «Нижнее»), Ольгинском водоеме (Выборгский район), Колонистском пруде (Пушкинский район), озере Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»).

От купания в Финском заливе тоже рекомендуют воздержаться. Санитарным нормам не соответствуют пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи», «Дюны», «Морские Дубки».

Однако если искупаться все же хочется, лучше всего ехать к соседям – в Ленинградскую область. Ранее региональное управление Роспотребнадзора разрешило отдыхать на нескольких пляжах. Речь идет об озере Донцо, побережье Финского залива в деревне Выбье, озере Светлое в поселке Будогощь, реках Шингарка и Плюсса, озере Омчино в Луге, озере Отрадное в поселке Плодовое, озере Нестеровское в поселке Шапки.

Также купаться разрешено также на пляже реки Луга в деревне Большой Сабск и в пределах города Кингисепп.