«Есть один вполне реальный вариант»: Директор НИИ Пастера Роспотребнадзора рассказал, кто никогда не заболеет коронавирусом

Арег Тотолян рассказал об особенностях коронавируса Фото: НИИ Пастера Роспотребнадзора

С каждым месяцем ученые делают все новые открытия о коронавирусе Covid-19. Недавно эксперты выяснили, что существуют люди, которые вовсе не восприимчивы к новой опасной инфекции, а следовательно, не могут ей заразиться. Так ли это, и как будет развиваться эпидемия в России, «Комсомолке» рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН, профессор-иммунолог Арег Тотолян.

КТО-ТО БОЛЕЕТ, А КТО-ТО – НЕТ

- Арег Артемович, сейчас появилась информация, что некоторые люди не восприимчивы к коронавирусу, правда ли это и почему они защищены?

- Начнем с того, что к любой инфекции есть невосприимчивые люди. Другое дело, что необходимо знать, какие маркеры - предвестники того, что человек будет чувствителен или нечувствителен к инфекции. Назвать их сейчас сложно, потому что у нас не модельный эксперимент, а реальная жизнь. Многие люди, как и мы с вами, каждый день контактируют с инфицированными на улице, в транспорте, в супермаркетах, на работе. И тут появляется вопрос, почему кто-то заболевает, а кто-то нет? Или почему есть люди, которые не заражаются, хотя должны были? Здесь работает много факторов: плотность контактов, расстояние, на котором было общение, как долго оно происходило, были ли вы и ваш собеседник в маске.

Причины, по которым некоторые не заболевают коронавирусом, устанавливают эксперты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- То есть пока невозможно сказать точно, почему некоторые люди в принципе не могут заразиться коронавирусом?

- В случае с животными мы можем провести модельный эксперимент. Поместить в камеру подопытного, куда будет поступать вирус в виде аэрозоли в определенной дозировке. Мы заранее можем контролировать дозировку и подобрать такую, при которой заражение должно наступить в 100 процентах случаях. С человеком в реальной жизни подобная ситуация невозможна. Здесь ученым остается запастись терпением и внимательно изучать каждый случай, искать особенности, учитывать все факторы.

ВАКЦИНА БЦЖ И ИНТЕРФЕРОН

- Но можно ли сейчас сказать теоретически, какие маркеры говорят о том, что человек не заразится коронавирусом, даже если будет контактировать с больными?

- Если говорить теоретически, то в качестве такого фактора может выступить интерферон альфа (цитокин, выделяемый клетками организма в ответ на вторжение вируса – прим.ред.) обладает противовирусной активностью, причем активностью прямого действия. Он используется и в качестве профилактики, и в качестве лечения в течение первых двух суток заболевания. Я имею в виду именно коронавирусную инфекцию. И у кого-то организм вырабатывает интерферон активнее, а у кого-то слабее. Это один из теоретических вполне реальных вариантов того, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу.

-А еще какие-то версии рассматриваются?

- Второй вариант - вакцинация тем же самым БЦЖ, поскольку в основе этой вакцины лежит живая микобактерия, пусть и ослабленная. Недавно появился даже термин «тренированный иммунитет». У вакцинированных БЦЖ иммунная система все время в состоянии готовности, которая может защитить от инфицирования или от тяжелого течения болезни, развития осложнений. Это теоретические соображения. В эксперименте это еще не продемонстрировано.

Странности коронавируса сейчас изучают эксперты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Говорили еще, что группа крови как-то влияет на это?

- Были такие наблюдения, что те, у кого первая группа крови, менее подвержены заражению. Но это не стопроцентно работающее правило. И опять же предположение. Слишком большая доля населения имеет первую группу крови. Если бы это был надежный маркер, ситуация в мире обстояла иначе.

- Хорошо, как тогда можно объяснить тот факт, что дети чаще болеют бессимптомно?

- Вирус проникает в эпителиальную клетку. Здесь участвуют два рецептора,один из них -ангиотензин-превращающий фермент. Он находится на мембране клетки, количество этих рецепторов на мембране разное: с возрастом оно увеличивается,точно также как и у курильщиков – у них выше плотность этих рецепторов. И чем больше этих рецепторов на клетке, тем больше вероятность того, что вирус проникнет. У детей плотность рецепторов существенно ниже. Это одна из причин, почему они менее подвержены заражению.

- Информация о том, что часть людей не подвержена заражению коронавирусом как-то поможет в создании вакцины или лекарства?

- В создании вакцины вряд ли, а в создании лекарства теоретически возможно. Если мы будем понимать, что защищает человека, то сможем более адресно разрабатывать лекарственные препараты.

У СОТЕН ПАЦИЕНТОВ НЕ ВЫРАБОТАЛСЯ ИММУНИТЕТ

-Правда ли, что есть люди, у которых после болезни не вырабатываются антитела?

- Пока слишком мало наблюдений, чтобы делать глобальные выводы. Но это уже установленный факт. Тут каждого пациента приходится обследовать досконально.

- То есть они могут заразиться повторно?

- Могут заразиться, могут не заразиться, пока ответа мы не знаем. Являются они защищенными или не являются, пока вопросов больше чем ответов. Пройдет осень, зима и мы более четко сможем сказать. Мы наблюдаем сейчас около 300 таких пациентов, мы всех знаем в лицо. Пока случаев повторного заражения не было.

Информация о том, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом, поможет в разработке лекарств Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Могут ли люди, переболевшие сезонными коронавирусами, иметь антитела к Covid-19?

- Такое может быть. Подобные эффекты связаны с так называемой перекрестной реактивностью, которую никто не отменял. В силу того что целый ряд пептидов общий у разных коронавирусов.

ЧТО НАС ЖДЕТ ОСЕНЬЮ?

- Можно ли сказать, почему сейчас начался спад заболеваемости в целом ряде регионов, например, в Москве и Петербурге? Это все тепло и ультрафиолет?

- Меньше всего я бы связывал это с погодой и ультрафиолетом, эти факторы влияют лишь на ту часть вируса, которая находится на разных поверхностях. Что касается вируса в организме человека - ни ультрафиолет, ни тепло на это не влияют. Я бы связал спад с плотностью населения. Существенная доля людей,особенно в Москве и Санкт-Петербурге,уехала в отпуска и на дачи. Выросла плотность в пригородах, сельской местности, но она там не является критичной. А в двух мегаполисах плотность упала.

По словам эксперта, некоторые люди могут быть совсем не восприимчивы к коронавирусу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Почему в Европе новые заболевшие исчисляются единицами, а у нас тысячами?

- Мы находимся в разных фазах эпидпроцесса, они пошли по той модели, которую нам показывали еще весной: резкий подъем, достижение плато и потом спуск с горы. Поэтому у них резко возросла заболеваемость и смертность, а потом все быстро пошло на убыль. Россия решила минимизировать летальные случаи. Поэтому у нас очень плавный и очень медленный не только подъем, но и спуск.

- Ждать ли нам второй волны осенью?

- Я надеюсь, что не будет второй волны в таком понимании, как было весной. Как показало полномасштабное исследование Роспотребнадзора, проведенное уже в 23 регионах страны, коллективный иммунитет формируется. И, естественно, этот коллективный иммунитет пусть не полностью,но частично уже должен работать в начале сентября, когда начнется учебный год и многие вернутся из отпусков. Мы вправе ожидать повышенную заболеваемость по сравнению с летним периодом, но не по сравнению с весенним.