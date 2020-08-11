Еще больше самолетов будет летать в Калининград и Волгоград из Санкт-Петербурга

Новые рейсы в Калининград и Волгоград открываются из Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые рейсы открываются из Санкт-Петербурга в Волгоград и Калининград. Дополнительные полеты по этим двум популярным направлениям начнутся уже 16 и 17 августа, а выполнять их будет компания Smartavia.

- Smartavia в августе 2020 года запустит два новых регулярных рейса из аэропорта Пулково в российские города. Полеты в Волгоград будут выполняться четыре раза в неделю с 16 августа 2020 года, в Калининград – пять раз в неделю с 17 августа 2020 года, - сообщает пресс-служба Пулково.

Самолет из Петербурга в Волгоград будет вылетать по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 22:10 и приземляться в городе-герое на Волге в 1:35 следующего дня. Обратные рейсы запланированы на понедельник, четверг, пятницу и субботу. Вылет в 7:40, приземление в Петербурге - в 9:10.

Время в пути составит 2,5 часа с учетом разного часового пояса.

Из Петербурга достаточно направлений, куда можно недорого улететь на отдых. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Калининград, который входит в тройку самых популярных направлений из Петербурга, самолеты будут летать ежедневно кроме среды и субботы. Вылет в 9:55, приземление в 10:35. Обратно самолет отправится в те же дни с вылетом в 11:20 из Калининграда и приземлением в Пулково в 13:45.

Продолжительность перелета составит около 1,5 часов.

Также летом 2020 года Smartavia планирует увеличить частоту рейсов из Петербурга в Геленджик, Казань, Мурманск, Самару и Уфу.

А всего самолеты авиакомпании летают из Пулково в 12 городов России: Архангельск, Сыктывкар, Казань, Ростов-на-Дону, Мурманск, Самару, Геленджик, Симферополь, Нарьян-Мар, Челябинск, Сочи и Уфу.

Впрочем, это далеко не все направления, куда можно дешево улететь из Санкт-Петербурга летом 2020 года. Список для удобства горожан составила «Комсомольская правда».