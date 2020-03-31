Главный врач клиники – доктор Ли Дин. Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный врач: Ли Дин, доктор восточной медицины, действительный член Санкт-Петербургской Инженерной Академии (2019), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (2018), Президент Балтийской ассоциации су-джок терапии Санкт-Петербурга.

О КЛИНИКЕ

Клиника «Амрита» была основана в 2004 году и быстро завоевала доверие и признание не только петербуржцев, но и жителей других городов и даже стран. Поправить здоровье сюда приезжают пациенты из Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Петрозаводской, Вологодской, Тверской, Московской, Саратовской областей… Да что там: помогали здесь пациентам и из далекого Магадана. А также гражданамКореи, США и других стран дальнего и ближнего зарубежья. Работают в клинике и с известными людьми: боксерами, пловцами, музыкантами…

Сейчас в Петербурге работают два филиала клиники – в Центральном и Выборгском районах. Фото: Андрей ГАШЕВ

Основное направление работыклиники – восстановительная медицина и реабилитация. Специалистам «Амриты» удалось добиться гармоничного сочетания методов восточной и западной, древней и современной медицины. Здесь не предлагают готовых «схем лечения», у каждого пациента своя программа оздоровления, которая подбирается индивидуально. Это клиника семейного типа с дружным интернациональным коллективом и персональным подходомк лечению пациентов.

– Наша миссия – приносить здоровье и радость людям, – говорят врачи клиники «Амрита». – Мы используем экологически чистые методы оздоровления без использования фармацевтических средств. Например, пациентам мы индивидуально, по результатам тестирования, подбираем травяные сборы.

Сейчас в Петербурге работают два филиала клиники– в Центральном и Выборгском районах. В течение года здесь проходят лечение порядка 5 тысяч человек!

В«Амрите» работают 22 специалиста, средний стаж каждого доктора – более 10 лет. Медицинский персонал и рядовые сотрудники – люди, близкие по духу, единомышленники, что обеспечивает сплоченность и организованность коллектива. Доктора регулярно повышают свой профессиональный уровень, занимаясь профильным обучением не только в России, а также в Корее, Европе и США. Новые знания подтверждаются дипломами и сертификатами.

Что касается планов на будущее, то одним из самых перспективных направлений врачи клиники считают психосоматическую медицину, поэтому планируют развиваться именно в эту сторону.

Хорошие доктора – главная ценность клиники «Амрита». Фото: Андрей ГАШЕВ

КОМАНДА КЛИНИКИ

Вообще доктора – это главная ценность клиники «Амрита». Здесь работает психолог, профессор Наталья Коваленко – основатель перинатальной психологии России, выступившая на сессии ООН в 2019 году. Врач, профессор Людмила Дрожжина, которая с помощью консервативных методов лечения спасла от операции сотни детей при сколиотической болезни.И многие другие талантливые, увлеченные своим делом специалисты.

Многие из них активно занимаются научно-исследовательской работой: за последние пять лет врачами «Амриты» написано несколько десятков статей, монографий, переведены два тома уникального труда – книги Хо Чжуна «ДонЫйБоГам. Болезни шести энергий». Доктора регулярно выступают на тематических конференциях, конгрессах и ассамблеях.

Главный врач клиники, доктор Ли Дин – автор 16 статей в области медицины и философии, редактор книги «ДонЫйБоГам. Болезни шести энергий» (2018), автор монографии «Применение методов восточной медицины для оценки состояния и реализации резервных возможностей организма спортсмена» (2018), соавтор патента на изобретение «Способ пролонгированной рефлексотерапии нитями для коррекции постурального дисбаланса» (2017).

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Лечение в клинике должно быть не только качественным, но и удобным для людей. Для этого специалисты «Амриты» стараются сделать пребывание пациентов в стенах клиники комфортным, а ожидание – минимальным.

– Наши пациенты – это здоровые и благодарные люди, и мы все делаем для того, чтобы восстанавливать хорошее самочувствие они могли в комфортных условиях, – говорят врачи.

Пациентов здесь неизменно встречают с улыбкой и желанием помочь. Фото: Андрей ГАШЕВ

ПОВОДЫ ДЛЯ ГОРДОСТИ

Высокая компетенция персонала, успешные результаты лечения и индивидуальный подход – всем этим по праву гордятся специалисты клиники. И не только этим: в 2017 году «Амрита» получила патент и внедрила в практику метод пролонгированной рефлексотерапии при заболеваниях позвоночника у детей и взрослых. В 2019- м – в клинике открылось отделение прикладной кинезиологии.

А еще доктора вносят вклад в развитие корейской традиционной медицины в России и странах СНГ: сотрудники клиники «Амрита» перевели, отредактировали и издали два тома сокровищавосточной медицины «ДонЫйБоГам»: книга, которая в 2009 году вошла в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и является обязательным (и самым читаемым руководством) при подготовке врачей корейской традиционной медицины, впервые вышла в свет на русском языке. В апреле 2018 года врачи клиники провели гуманитарную акцию по передаче древних знаний Востока для взаимообогащения культуры наших народов:книгу получили в подарок все профильные библиотеки города Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России и СНГ.

Благодаря специалистам клиники «Амрита» эта легендарная книга впервые вышла на русском языке. Фото: Андрей ГАШЕВ

В прошлом году профессор Наталья Коваленко выступила с докладом: «Перинатальная психология в акушерстве. Психогенное бесплодие» на сессии генеральной ассамблеи ООН в Женеве.

КОНТАКТЫ

- Санкт-Петербург, 9-я Советская улица, 5 (ст. м. «пл. Восстания» или «Чернышевская»). Телефоны: 8 (812) 274-83-61, 992-05-55.

- Улица Орбели, 19 (ст. м. «Площадь Мужества» или «Пионерская»). Телефоны: 8 (812) 294-14-92, 921-55-25.

Сайт: clinic-amrita.ru.