«Пила воду из мха, спала на болоте»: Дочери рассказали, как потерявшаяся 73-летняя пенсионерка 18 дней выживала в лесу

Пенсионерка выжила в лесу после 18 дней блужданий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18 дней посреди густого леса в болотах, грязи, под проливным ливнем без еды и крыши над головой. В таких диких условиях выживет не каждый экстремал, что и говорить об обычном человеке. Но 73-летняя женщина из деревни Втроя Ленинградской области Екатерина Чижова рушит все стереотипы.

Пенсионерка потерялась в лесу на границах Эстонии и Ленинградской с Псковской областями еще 22 июля. С собой у нее не было ничего кроме ведерка и мобильного телефона. Сотни волонтеров, сбив ноги, искали ее больше 10 дней. Но даже они отчаялись и уехали со словами: «Столько дней не выживет никто». Каково же было их удивление, когда спустя почти три недели в телефонной трубке раздался крик охотников: «Кажется, мы нашли вашу маму. Живой!».

Екатерина Михайловна 18 дней жила в лесу Фото: СОЦСЕТИ

«ПРОХОДИЛИ ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ В ЛИВЕНЬ, ЖИЛИ В ЛЕСУ»

- 22 июля мои мать с отцом поехали на дачу, по дороге зашли в лес - хотели немного черники набрать, - рассказала «КП-Петербург» дочь Екатерины Чижовой Ирина. - Там место знакомое, поэтому ничего не предвещало. Но так получилось, что мама утопала так далеко, что потерялась. Тут же она стала звонить мужу, но не дозвонилась - там просто ужасная связь, так как граница. Когда папа понял, что он ее потерял, он развернул поиски самостоятельно: начал окликать ее, сигналить. Потом побежал за помощью к жителям близлежащей деревни. Староста с сыном прыгнули в трактор и стали объезжать местность, но маму так и не нашли. Лес там тяжелый, как говорится, - болота, бурелом кругом.

Совсем отчаявшись найти жену, мужчина позвонил троим дочкам и сообщил тревожные новости. Тогда на поиски выдвинулся весь семейный отряд.

В таком лесу искали пенсионерку Фото: Николая Синюрина и Валерии Верховодко/Экстремум

- Я сразу набрала 112, обратилась в поисковые отряды «Экстремум» и «Отклик», а потом и сама с родственниками поехала в лес, - рассказывает Ирина. – Тут отец и староста как-то дозвонились до мамы, и она смогла быстро, пока была связь, рассказать, что видит вокруг. По этим характеристикам мы потом и искали ее.

В 3:30 ночи в лес съехались первые группы поисковиков, которые сразу ушли вглубь, не дожидаясь рассвета.

Третий день поисков. Треки пройденных маршрутов и планируемые задачи для дальнейшей работы Фото: Экстремум

- Ребята были с фонарями и сигналами, - вспоминает дочь пенсионерки. – На следующий день, 23 июля, к ним большой командой приехали волонтеры еще одного поискового отряда «Лиза Алерт». Люди съезжались ото всюду: из Ленобласти, Петербурга, Псковской области, из Сланцев, из ближайших деревень. Замкомандира «Экстремума», когда удавалось связаться с мамой, пыталась сориентировать ее по телефону, но, к сожалению, ничего не получилось. Поисковики заходили в лес сразу с двух точек: из Ленобласти и из Пскова. Ребята работали круглосуточно, в лесу даже развернули лагерь. Жгли костры, готовили еду прямо там. Несколько дней шли проливные дожди, но никто не сдавался и не бросал поиски. Была среди них одна девочка - Маня... Вы не представляете, она вообще проходила десятки километров за раз! Уникальная личность, просто удивительная, спасибо, что есть такие люди.

Поисковый отряд «Экстремум» старался действовать быстро, привлек к делу поисковых собак, но добраться до Екатерины Михайловны не получалось. А на третьи сутки произошло страшное - у нее разрядился телефон.

К поискам подключали собак Фото: Николая Синюрина и Валерии Верховодко/Экстремум

- Было больше 100 человек на поисках, это огромное количество людей, - вспоминает Ирина. - Некоторые приезжали, говорили: «У меня есть четыре часа, дайте мне задание, дойду до определенной точки». Поисковые отряды работали больше 10 дней. После этого они уже не смогли с нами работать, потому что много времени прошло и надежда угасла. Но мы своими силами продолжали поиски, подключили всю семью: сестер, их мужей, внуков, сватов, соседей, друзей. И еще с нами была Маня. Все сплотились и не сдавались, потому что верили. Жили в лесу, кто в машинах спал, кто в палатках, некоторые просто у костра. Тут же прямо веревки был натянуты, чтобы сушить вещи, потому что ливни не прекращались.

Пенсионерка заблудилась в лесу, ее поисками занималась вся семья Фото: СОЦСЕТИ

«СКОЛЬКО МЕНЯ НЕ БЫЛО?»

Прошло 18 дней и, казалось, найти Елену Михайловну живой было бы чудом. Около 9 утра на телефон дочери пропавшей позвонил неизвестный номер, и оно произошло!

- «Вы еще ищите свою маму?» - раздалось в трубке.

Это были охотники, которые случайно наткнулись в лесу на заблудившуюся женщину, которая лежала на кочке посреди болота. Поначалу они даже не поняли, что это человек.

- Маму обнаружил Миша - отличный парень из Санкт-Петербурга, который приехал в деревню к родственникам, а в тот день пошел в лес на охоту, - рассказывает Ирина. - В какой-то момент он услышал странные шорохи, стал присматриваться и увидел на болоте то ли зверя, то ли человека... К счастью, мама заметила его и из последних сил смогла поднять руку.

Друг Михаила тут же вспомнил, что недавно в этом лесу десятки людей искали пропавшую бабушку, но так и не нашли...

- Миша позвонил маме, которая видела нашу ориентировку в деревенском магазине, попросил ее дойти туда, чтобы списать наш номер телефона, - продолжает Ирина. - Так они с нами связались.

На этом снимке видны треки всех поисковых групп и место нахождения потерявшейся Фото: Экстремум

Пока родные мчали к месту, где нашли Екатерину Михайловну, охотники расспрашивали ее о самочувствии. Несмотря на то, что обессилевшая женщина не могла встать на ноги, на вопросы она отвечала здраво.

- Мать сказала, как ее зовут, но стоило им предложить ей воду, так она с подозрением уточнила: «Вы что, эксперимент будете проводить?» - вздыхает дочь пенсионерки. - Состояние ее менялось каждые 5 минут, от усталости были приливы помутнения. Так, например, она им поведала, что вовсе не потерялась, а сидит и ждет тут автобуса.

Десятки километров ежедневно проходили волонтеры Фото: Николая Синюрина и Валерии Верховодко/Экстремум

Тут в лесу, после 18-дневной разлуки и бессонных ночей, наконец, появились дочь Наталья и внук Елены Михайловны. Они бросились обнимать измученную женщину. Самое страшное было позади.

Одежду в перерывах сушили прямо у костра Фото: Ирина Масычева

- Мама была очень истощена, еле-еле говорила, - со слезами на глазах вспоминает Ирина. - Руки почти не двигались, она просила пить. Я подбежала к ней, расцеловала, а она начала рассказывать, как ела чернику все эти дни, а когда ягоды в ведре скисли, стала еще зеленую клюкву у болота собирать. Пила воду, выжимая мох. Где ночевала, не помнит. Говорила, что слышала то ли голоса, то ли видела свет какой... Возможно, это были волонтеры с фонарями, но подать голос им она не могла - к тому времени уже полностью охрипла.

По словам волонтеров, это одни из самых масштабных поисков Фото: Ирина Масычева

Вместе с семьей выносить пенсионерку из леса приехали и сотрудники МЧС. Когда они сняли с женщины резиновые сапоги, ахнули - ступни были просто черные!

- Ноги так опухли, что сапоги пришлось срезать с ног, - вздыхает Ирина. - Как она выжила - мы не знаем. Закаленная! Ведь выросла в деревне и никаких трудностей никогда не боялась!

В поисках принимали участие сотни людей Фото: Ирина Масычева

Сейчас Елена Михайловна находится в реанимации, где врачи делают все возможное, чтобы вернуть ее к обычной жизни. И родственники уверены: выжив 18 дней в лесу, она обязательно выкарабкается и сейчас.

Пенсионерку искали и днем и ночью Фото: Ирина Масычева

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель поисково-спасательных работ Валерия Верховодько: "Поиски были очень масштабными"

- Район поисков был очень большой, местность сложная и, несмотря на значительное количество участников, поиски продолжались практически безрезультатно две недели, - рассказала первый заместитель командира ПСО «Экстремум», руководитель поисково-спасательных работ Валерия Верховодько. - Мы нашли некоторое количество одиночных следов, подходящих под описание, с высокой вероятностью восстановили по сумме всех имеющихся данных ее возможные перемещения в первые два дня, но тщетно. Ни вещей, достоверно принадлежащих пропавшей, ни мест ночевок, ни каких-либо свидетельств или других зацепок найдено не было. Эти поиски получились на редкость масштабными и плотными, работали совместно, в тесном сотрудничестве со всеми отрядами, проверяя район на отклик, закрывая отдельные подозрительные места кинологическими расчетами и расширяя зону группами разведки за болото, привлекали квадроциклы и все доступные технические средства и способы поиска, но время шло, шансы падали, а новых зацепок и результата все не было.