Александр Ширвиндт угодил в ДТП в Новгородской области

Ширвиндт угодил в ДТП с пострадавшими в Валдае. Фото: vk.com/valdaycom

Жители города Валдай, что находится в Новгородской области, внезапно повстречались с российской знаменитостью Александром Ширвиндтом, который угодил в ДТП на перекрестке улиц Ленина и Совхозной. «Митсубиси» худрука театра Сатиры влетел в «Рено Сандеро». Как передает портал Колмово.ру, виновником аварии является именитый актер, не уступивший дорогу другой иномарке. Однако в ГИБДД эту информацию официально не подтвердили.

Обе иномарки отправятся на ремонт. Фото: vk.com/valdaycom

- Сегодня в 12:49 на пересечении улиц Ленина и Совхозной произошло столкновение двух легковых автомобилей Mitsubishi и Renault. В результате аварии 63-летняя пассажирка второй иномарки получила различные телесные травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в медучреждение, - передает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Валдайскому району.

ГИБДД вину Ширвиндта пока не подтверждает. Фото: vk.com/gibdd_valday

Сам Ширвиндт-старший никак не пострадал. Судя по фотографиям с места ДТП, опубликованным в группе «Валдай» во «Вконтакте», с ним в «Митсубиси» находились пассажиры, но с ними тоже все в порядке.