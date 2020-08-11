Останки подростков, расстрелянных нацистами во время войны, нашли в Ленобласти

Поисковики наткнулись на останки 11 молодых ребят, расстрелянных нацистами в Ленобласти. Фото: предоставлено отрядом "Ягуар"

Поисковый отряд «Ягуар» обнаружил в Ленобласти останки подростков, которых расстреляли нацисты в годы Великой Отечественной войны. Из земли достали 11 скелетов вместе с сохранившимися фрагментами их личных вещей и одежды. Место найденного захоронения – поселок Шапки в Тосненском районе. Поисковики предполагают, что убитые ребята были студентами одного из фабрично-заводских ученичеств.

Следком проводит доследственную проверку по факту находки. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

- Нашли 4 мундштука, карманные часы и различные монеты, - рассказал «Комсомолке» член отряда «Ягуар» Дмитрий Гимс.

Следком уже заинтересовался местом захоронения и тем преступлением, что совершили нацисты.

Экспертиза точно установит пол и возраст погибших ребят. Фото: предоставлено отрядом "Ягуар"

- По изъятым останкам будут проведены судебные медико-криминалистические экспертизы, чтобы установить возраст, пол, а также причины смерти погибших. Сотрудники СК вместе с Консультативным советом сейчас изучают архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. По факту обнаружения захоронения проводится доследственная проверка, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Помимо скелетированных останков на месте были личные вещи убитых. Фото: предоставлено отрядом "Ягуар"

Следователи обещают продолжать работу, направленную на увековечивание памяти погибших в ВОВ. Тем временем поисковики все еще находятся на месте раскопок в Шапках.