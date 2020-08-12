20 лет со дня трагедии подлодки «Курск»: К гибели моряков привела капля воды

Подлодка "Курск" погибла 12 августа 2000 года Фото: «Пресс-служба Северного флота ВМФ России»

20 лет назад в Баренцевом море затонула подлодка «Курск». Весь экипаж - 118 человек – погиб. В первые дни флот не давал почти никакой официальной информации о судьбе судна. Родственники моряков начали съезжаться в Петербург – в местный клуб подводников. Глава организации, капитан 1 ранга, Игорь Курдин стал связующей нитью между близкими экипажа и командованием. Все эти 20 лет офицер вел собственное расследование произошедшей трагедии. Своими наработками моряк поделился с «Комсомолкой», совместно с нашим издательским домом выпустив книгу «Курск». Мы публикуем неизвестные до этого факты самой большой в России трагедии на море.

ВЕРСИЯ 1: ВЗРЫВ ТОРПЕДЫ

Атомная подлодка «Курск» 12 августа должна была провести учебную торпедную атаку. Но незадолго до этого на крейсере «Петр Великий» зафиксировали хлопок. Позже скажут, что на борту «Курска» взорвалась учебная торпеда, которая привела к детонации других зарядов стеллажных торпед.

- Торпеда была изготовлена на заводе в Алма-Ате, - поясняет Курдин. - Сделали серию - десять единиц. Через какое-то время выяснилось, что торпеды текут по сварным швам. Командованию разослали документ, в котором говорилось: отозвать боевые торпеды, отправить их обратно на завод, слить топливо, произвести рентгеноскопию, переварить швы, заправить и вернуть. Слово ключевое здесь – «боевые». Поэтому девять из них отправили, а одну - она считалась «учебной» - оставили.

Позже именно эта торпеда взорвалась на подлодке «Курск».

По словам Игоря Курдина, экипаж «Курска» был попросту не готов к таким учениям.

- В конце 90-х годов флот почти перестал плавать, отработка проходила на тренажерах, - делится своим расследованием Курдин. - «Курск» в течение двух лет не стрелял торпедами вообще. Он не выполнил положенный курс стрельб, профессиональная подготовка была недостаточна. Опыта эксплуатации этой толстой торпеды они, к сожалению, не имели. Если штатный калибр торпеды во всем мире 533 миллиметра, то диаметр этой торпеды - 650 миллиметров. Она имеет дальность хода от 50 до 100 километров и скорость до 50 узлов (около 100 км/час). «Курск» не зря называли «убийцей авианосцев». Таким ударом она авианосец если не утопит, то повредит настолько, что он не сможет поднять авиацию. Но Борис Ельцин, незадолго до своего ухода с президентского поста, по договору с американцами, решил снять ядерные боеголовки с тактического оружия, в том числе и с торпед.

ВЕРСИЯ 2: УДАР СНАРЯДА В ПРАВЫЙ БОРТ

Игорь Курдин рассматривает две версии причин трагедии «Курска»: техногенную –торпеда дала течь по сварочному шву, после чего произошел сложный физико-химический процесс, который привел к взрыву. И вторая версия - внешнее воздействие.

- Я видел заключение независимых экспертов, они не утверждают, что именно это за внешнее воздействие могло быть, - делится Курдин. – Либо это столкновение с иностранной подводной лодкой, либо удар в правый борт «Курска» неизвестного подводного снаряда. Якобы удар пришелся в правый борт, в то место, где между легким и прочными корпусами находится одна из групп баллонов ВВД. Это огромные баллоны с воздухом высокого давления. Эта группа оказалась полностью разорвана. И взрывная волна, которая пошла между легким и прочным корпусом дошла до носовых торпедных аппаратов. Там только один аппарат был заполнен водой. Мы помним по физике, что вода не сжимаема. Поэтому вибрация корпуса торпедного аппарата через воду передалась на корпус торпеды. Торпеда, говоря по-детски, разломилась, потеряла герметичность. Произошло объединение окислителя и горючего, раздался взрыв. Энергия взрыва пошла в первый отсек, что привело к детонации всего торпедного запаса в первом отсеке.

В версию столкновения с иностранной подлодкой я скорее опровернгаю. Ее бы накрыло взрывной волной не меньше, чем сам «Курск».

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Почему не выжили спасшиеся 23 члена экипажа?

После взрыва на борту «Курска» 23 члена экипажа выжили. Позже их тела нашли в кормовом отсеке лодки. Оставшиеся моряки не знали, что стало причиной крушения. На их стуки в других отсеках никто не отвечал. Поэтому подводники ждали помощи и готовились всплыть наверх.

- У одного из погибших моряков в руках была инструкция по выходу из затонувшей подводной лодки, - рассказывает Курдин. - Из этого отсека, где они находились, выход на поверхность возможен. Там есть спасательный люк. Ты наверх всплыл, поддул гидрокомбинезон и плаваешь. Но это в Черном море плавать хорошо, а в Баренцевом – нет. Ты охладишься до температуры воды, еще плюс ветер и волны - тебя унесет, и никто больше никогда не найдет. Поэтому они ждали помощи и готовились к выходу на поверхность. На мертвой лодке тишина идеальная. Если над тобой кто пройдет или встанет корабль, ты услышишь.

Поэтому моряки сидели с гидрокомбинезонами и готовились к выходу. Но спасти их так и не успели.Перед смертью капитан Дмитрий Колесников успел написать записку, в которой он попросил свою супругу не переживать и сообщил, что выжившие моряки будут стараться покинуть судно.

- Самая главная проблема для выживших на лодке была атмосфера, - поясняет Курдин. - Они использовали аварийную систему регенерации воздуха. Это простая установка, в которую нужно вставлять пластины В-64, поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород. Но если кусок такой пластинки бросить в воду, то она вмиг вскипает. Эти пластины меняется примерно через восемь часов. В момент перезарядки пластин что-то произошло. Три тела офицеров, проводивших перезарядку, обгорели до ужаса. У остальных закопченные верхние дыхательные пути. Я считаю, что на пластины попала капля масла или воды. Ведь сверху на подволоке скапливается конденсат. Капля упала, и вся установка мгновенно вспыхнула.

КСТАТИ

ЕЛЬЦИН ПРИКАЗАЛ СНЯТЬ ЯДЕРНУЮ БОЕГОЛОВКУ

Ту самую, роковую торпеду, специалисты не зря называют «толстой». Она была намного толще обычных, и предназначалась для атаки авианосцев. Изначально она предназначалась для использования с ядерной боеголовкой.

- Если штатный калибр торпеды во всем мире 533 миллиметра, то диаметр этой торпеды - 650 миллиметров, - поясняет Курдин. - Она имеет дальность хода от 50 до 100 километров и скорость до 50 узлов (около 100 км/час). «Курск» не зря называли «убийцей авианосцев». Таким ударом она авианосец если не утопит, то повредит настолько, что он не сможет поднять авиацию. Но Борис Ельцин, незадолго до своего ухода с президентского поста, по договору с американцами, решил снять ядерные боеголовки с тактического оружия, в том числе и с торпед.

АМЕРИКАНЦЫ ПОДУМАЛИ, ЧТО НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Когда «Курск» пропал с радаров, военное командование тут же подняло в воздух авиацию, которая сильно напугала американцев.

- Мой друг - офицер ВМФ - как-то спросил: «А ты знаешь, как мы узнали об этой аварии?», - делится Игорь Курдин. - Он в то время служил в ЦОРД - центре обеспечения реализации договоров. Это структура, которая предназначена для предотвращения третьей мировой войны. Когда я был командиром, нас учили, что есть шесть признаков начала войны. Одно из них – это массовый взлет авиации. Это два и более самолетов. И вот мой друг говорит: «Я сижу дежурю в субботу - тишина. На Северном флоте учения. Вдруг американцы меня спрашивают: «Вы подняли два противолодочных самолета Ил-38. Это война началась, или что?».

Оказалось, что о пропаже подлодки Северный флот свое московское руководство даже не оповестил.

- Мой друг о запросе американцев сразу же доложил дежурному адмиралу, - продолжает Курдин. - Это главный оперативный дежурный ВМФ, в Главном штабе в Москве. Они говорят – «А мы тоже не знаем, что случилось». Об инциденте доложили главкому - адмиралу Владимиру Куроедову. И Куроедов посреди ночи, а прошло уже 12 часов, связался с Командующим Северным флотом адмиралом Вячеславом Поповым. И только тогда тот доложил: «У нас нештатная ситуация с «Курском».

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