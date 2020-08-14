Мощная образовательная база, лучшее оборудование, сильнейшие преподаватели: Медуниверситет «Реавиз» продолжает прием абитуриентов

Фото предоставлено Университетом «Реавиз»/Пресс-служба

Более месяца назад стартовала самая необычная приемная кампания в вузы - из-за пандемии коронавируса все вступительные мероприятия перевели в онлайн-формат. Нововведение коснулось и правил приема в Университет «Реавиз». У каждого поступающего теперь есть личный кабинет в электронной системе университета. Документы принимаются до 25 августа.

- С первых дней наблюдается большая активность желающих поступить к нам. Количество выделенных мест для приема на обучение в 2020-2021 учебном году — по 150 на каждую специальность», - говорит ректор Университета «Реавиз», доктор медицинских наук, профессор Радик Хайруллин.

Такой интерес к вузу обоснован. Медуниверситет «Реавиз» в Санкт-Петербурге – это динамично развивающийся современный вуз, где инновации сопряжены с лучшими традициями отечественного медицинского образования. В ближайшие пять лет поступивших сюда ждет насыщенная студенческая жизнь: практикумы в современных аудиториях с новейшим оборудованием, в научно-исследовательских лабораториях клинических баз «Реавиза», экскурсии, обучение по самым современным образовательным программам, возможность прохождения практики и стажировки за рубежом.

Фото предоставлено Университетом «Реавиз»/Пресс-служба

Для практической подготовки студентов вуз сотрудничает с ведущими лечебно-профилактическими учреждениями Санкт-Петербурга: Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, Дорожная клиническая больница ОАО «Российские железные дороги», Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербургская многопрофильная клиника им. Н.И. Пирогова и другими широко известными клиниками. Все преподаватели университета имеют ученые степени – это ведущие специалисты авторитетных медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

- У нас преподают доктора и кандидаты наук, заведующие кафедрами и профессора, педагоги ведущих медицинских вузов Санкт-Петербурга, прежде всего, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. Профессорско-преподавательский состав нашего вуза имеет очень высокую квалификацию, - отметил Радик Хайруллин.

Справка КП:

Университет РЕАВИЗ в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.8, корпус 2, лит. А

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