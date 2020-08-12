Прожженный китель и вода с места гибели: в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная подлодке «Курск»

В Петербурге открылась выставка, посвященная 20-й годовщине гибели подлодки "Курск". Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправляясь на учения 20 лет назад, подводники, находящиеся на борту «Курска», вряд ли предполагали, что их личные вещи и документы станут музейными экспонатами. Однако сейчас на поднятые со дна офицерские кители, записки, часы и паспорта люди смотрят, как на реликвии, едва сдерживая слезы. Выставка, посвященная 20-летию со дня гибели «Курска», открылась 12 августа в музее подводных сил имени Маринеско.

В небольшом зале на нескольких витринах аккуратно разложены напоминания о страшной трагедии, когда «Курск» вместе со всем экипажем оказался на дне Баренцева моря. Первое, что видят посетители, - коллаж из фотографий погибшего экипажа и указ президента о вручении посмертных наград. Уже от этого перехватывает дыхание и становится страшно двигаться к следующим стеллажам.

- Многие экспонаты приносили нам родственники погибших офицеров, еще часть предметов передали те, кто работал на подъеме подводной лодки, - рассказывает старший научный сотрудник музея имени Маринеско Юрий Ведерников. – То, что случилось с «Курском», особенный кошмар для тех, кто служил на подлодке и тонул в отсеке. У меня был друг – участник радиоактивных аварий, участник борьбы за живучесть в отсеке. Он в 2000 году успешно поборол онкологию, но когда ему сказали, что случилось с «Курском», его здоровье очень сильно было подорвано.

В числе экспонатов- форма моряков, их личные вещи и фото. Фото: Олег ЗОЛОТО

В числе экспонатов - расческа и часы подводников, их документы и кители. Вот на мундире старшего лейтенанта Александра Бражкина со спины выжженые дыры, а вот медицинская справка на имя капитана 3 ранга Андрея Милютина, собранная из сохранившихся кусочков, как мозаика. На одной из витрин есть и капсула с водой, взятая на месте гибели «Курска». Для подводников это то же самое, что земля с места захоронения.

Еще один экспонат, от которого сжимается сердце, - надпись, которая крепилась на трапе - 'Курскъ'. Тогда подводный ракетный крейсер был еще жив. Кроме того, на стене размещен интерактивный экран, где можно посмотреть информацию о каждом из 118 членов экипажа подлодки и включить документальные фильмы о подъеме «Курска» из-под воды. Сотрудники музея называют этот стенд «Имена и лица».

Все 118 членов экипажа погибли вместе с подлодкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для нас очень важно сохранить память о подводниках и передать к дальше - детям, говорит - капитан первого ранга в отставке, директор музея Андрей Хорьков. - Подводники никогда не работали за зарплату, они старались на благо родины. И задача музея, чтобы дети понимали, что нужно быть достойным гражданином своей страны.

Работать выставка, посвященная «Курску», будет до 15 ноября. Попасть на нее можно со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00. Вход обязательно в маске.