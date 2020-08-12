«Я ехала в Видяево к живому сыну»: В Петербурге почтили память моряков «Курска»

На траурной церемонии люди едва сдерживали слезы Фото: Олег ЗОЛОТО

Стягиваться на Серафимовское кладбище родственники погибших подводников начали около полудня. На надгробиях – молодые лица. Многим из похороненных здесь моряков на момент гибели было чуть больше 20 лет.

«ПАПА АНГЕЛ»

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже два десятилетия, никакую боль эти годы не залечили. Для сестры и мамы матроса Сергея Витченко горе будто бы случилось вчера. На «Курске» Сергей проходил срочную службу, сам со школьной скамьи рвался в армию и на флот.

Для мамы матроса Сергея Витченко боль утраты не утихнет никогда Фото: Олег ЗОЛОТО

- Он два метра ростом был, а его в подводную лодку запихали, представляете? – грустно улыбается мама Сергея Валентина Витченко. – Ему всего 20 лет было. Мы были в шоке, когда узнали о случившемся и сначала никто не поверил. И знаете, время ничего не лечит. Это близкий человек, и боль наша никуда не делась.

Рядом, на могиле капитана 3 ранга Андрея Милютина аккуратно раскладывает цветы его теща. Говорит, к зятю всегда относилась как к сыну. О том, что «Курск» лег на дно, в августе 2000-го года ей сообщила знакомая.

Лидия Каприлова пришла на могилу зятя. Он для нее был как сын Фото: Олег ЗОЛОТО

- С этого момента мы не выключали телевизор, - вспоминает Лидия Каприлова. – В семье творилось нечто ужасное. Мы полтора года ждали, а потом тело нашего Андрея подняли вместе с телом его командира Геннадия Лячина. И с тех пор мы на все церемонии ходим. И вы знаете, его дочка, которой на момент смерти Андрея было два с половиной года, когда я рыдала взахлеб, говорила: «Бабушка, не плачь, ведь папа на небе сейчас. Он ангел».

«Я С НИМ ЛОЖУСЬ И ВСТАЮ»

С детства флотом грезил и старший лейтенант Андрей Коровяков. Его настольной книгой была «Два капитана» Вениамина Каверина. Как рассказывает мама подводника Надежда Коровякова, он перечитывал это произведение шесть раз. И более того, готовиться к службе на флоте начал с шестого класса.

Сын Надежды Коровяковой Андрей погиб в первый свой морской поход Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я думаю, он сейчас бы был капитаном 1 ранга или вообще – адмиралом, - говорит женщина. – Он закончил военное училище 1999 году, и очень обрадовался, когда его перевели на «Курск». Просто сиял от счастья! И в свой первый же поход погиб…Я до сих пор с ним ложусь и с ним встаю. Такое не может пройти.

Трагедия коснулась и семьи Софии Дудко. Ее сын Сергей был старшим помощником капитана судна. В день, когда утонул «Курск», вся семья отдыхала на даче, и о случившемся узнала только спустя два дня. Тогда София даже и не думала, что ее сын погиб, в Видяево она ехала к живому Сергею.

София Дудко ехала в Видяево в надежде увидеть живого сына. Весть о его гибели женщина еле выдержала Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я думала, что мы с ним увидимся, что нужно будет его лечить, выхаживать, - делится мать подводника. – Мы же не специалисты, и не знали, что такая лодка как «Курск» не может лечь на дно… А потом, когда стало известно, что он погиб, я много не помню. Я то и дело оказывалась в госпитале, под капельницей. И точно могу сказать, что время не лечит, а только калечит.

ЛЕТОПИСЬ ВМФ

Почтить память моряков «Курска» пришли и их боевые товарищи. Они возлагали цветы к надгробиям и отдавали погибшим товарищам воинское приветствие. Память моряков почтили минутой молчания, а потом в их честь под знаменами строем прошли курсанты.

Сослуживцы погибших моряков тоже пришли сегодня на кладбище Фото: Олег ЗОЛОТО

- Подвиг экипажа «Курска» уже записан в летопись военно-морского флота, - отметил начальник главного штаба ВМФ, адмирал Александр Витко.- Мы устраняем все ошибки, мы пересмотрели концепцию подготовки экипажей, обеспечение живучести подводных лодок. Также, подтверждена и внедряется концепция поисково-спасательного обеспечения, на всех флотах ежегодно проводятся учения, в том числе с оказанием помощи аварийным подлодкам . Молодое поколение воспитывается и учится на подвиге экипажа «Курск».

После того, как торжественная часть закончилась, родные и близкие подводников еще долго не расходились с кладбища. Они уже не расходились по разным могилам, а чаще стояли вместе. Ведь, бесспорно, эта трагедия – их общее горе.

В память об экипаже "Курска" курсанты промаршировали под знаменами под звуки военного оркестра Фото: Олег ЗОЛОТО

Спецпроект «Курск. 20 лет спустя. Вся глубина трагедии»