Соединяя берега реки Великой

Надвижка пролетного строения моста через реку Вуокса. Фото: Тимур Ханов.

МОСТЫ СТАРИННЫЕ

- Работа эта сложная и интересная, - говорит Юрий Другов, генеральный директор ООО «Строительная Компания «Балтийский берег». - Реконструкция двух висячих цепных мостов в городе Острове Псковской области, построенных в 1853 году, стала непростой задачей и для нас, и для проектировщиков. Никаких чертежей до нашего времени не сохранилось. Главная задача - максимально сохранить их внешний вид и функциональные характеристики.

Известно, что в 1926 году несущие фермы заменили с деревянных на металлические, а в годы Великой Отечественной войны мосты пострадали от последствий боевых действий.

В Острове на время ремонта для пешеходов сооружен удобный и безопасный мостовой переход. Фото: Тимур Ханов.

- Даже следы от осколков снарядов и пуль мы сохраняем там, где это не влияет на целостность и прочность конструкций, - рассказывает Юрий Хлыстов, начальник участка ООО «Строительная Компания «Балтийский берег». - Это - тоже история этих мостов.

Реставрация сродни работе ювелира. К примеру, заклепки на конструкциях не срезались, а нагревались до того, как их можно было аккуратно вынуть. Вручную перебирали гранитный камень на устоях мостов.

- Не обнаружили ржавчины на звеньях цепи, подвесах, изготовленных в середине XIX века в Англии - они будут служить и далее, - продолжает Юрий Хлыстов. - А вот часть элементов перильного ограждения пришлось делать заново. Их отливали по образцу.

Реконструированные Северный и Южный мосты жители и гости города должны увидеть к 31 декабря. На них появится подсветка пилонов и освещение по всей длине мостов, вместо деревянного настила будет металлическая ортотропная плита. В качестве покрытия проезжей части применяется полиуретановое покрытие - кстати, первый такой опыт на северо-западе России.

- Это жемчужина Острова, объект всероссийского масштаба. И мы дорожим этими мостами, - говорит Вадим Нэдик, и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Вокруг мостов формируется туристическая зона, которая будет включена в маршрут Санкт-Петербург - Пушкинские Горы. По словам председателя комитета по строительству администрации Островского района Анны Николаевой, мосты объединят в единый комплекс с набережной и другими достопримечательностями города.

Николай Даляев, главный инженер ООО «СК «Балтийский берег» (на фото слева) и Юрий Хлыстов, начальник участка, обсуждают ход работ по реконструкции цепных мостов. Фото: Тимур Ханов.

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

- В нашем деле важно делать свою работу хорошо, а для этого надо ее любить, - говорит Юрий Другов. - Для нас понятия «обычный мост» не существует. Мы решили узнать у работников компании, чем может коллектив гордиться? И получили разные ответы. Называли капитальный ремонт уникального арочного моста через реку Многа на 289 км автодороги Р-23 Петербург - Псков - граница с Республикой Беларусь, возведение путепроводов в Великих Луках и на обходе Гатчины, участие в строительстве кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга и так далее. Сейчас список таких объектов пополняется.

Здесь работают настоящие мастера по металлу. Фото: Тимур Ханов.

- Кроме работы в Острове, идет капитальный ремонт моста через реку Вуокса на автодороге «Скандинавия» у границы с Финляндией, - говорит Николай Даляев, главный инженер ООО «Строительная Компания «Балтийский берег». - Сейчас там происходит надвижка пролетного строения. Сдать мы его должны к декабрю 2021 года.

Еще один большой проект - капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10-м километре автодороги Дубровка-Дедовичи в Псковской области. Там возводим фактически новый мост. В конце августа начнется монтаж балок, а в целом стараемся организовать работы так, чтобы уже к зиме пустить рабочее движение по отремонтированному мосту, хотя по контракту срок сдачи - конец будущего года.

С ХОЗЯЙСКИМ ПОДХОДОМ

Наряду со строительством и ремонтами искусственных сооружений, в ООО «Строительная Компания «Балтийский берег» занимаются содержанием мостов и водопропускных труб на автодорогах А-114 Вологда-Новая Ладога-Тихвинпересечение с Р-21 «Кола» и А-215 Санкт-Петербург - Архангельск в пределах Ленинградской области.

Интенсивность движения, вес грузового автотранспорта значительно возросли. Как дороги, так и часть мостовых сооружений изначально не были на них рассчитаны.

- Ямы и трещины на мосту - это гораздо опаснее, чем на дороге с грунтовым основанием, - рассказывает Николай Даляев. - Возросшую динамическую нагрузку принимают на себя пролеты и опоры. Ошибки в водоотведении могут и вовсе стать причиной разрушения моста.

Для эффективной работы на содержании в компании созданы мобильные дорожные участки, оснащенные необходимой техникой, в том числе средствами малой механизации.

Ныне их тоже спасли, только от разрушения под действием естественных факторов. Фото: Тимур Ханов.

- Приобретение техники увязываем с потребностями и объемами работ, - говорит Леонид Волков, директор по производству ООО «Строительная Компания «Балтийский берег».

- Покупкой 180-тонного немецкого гусеничного крана закрыли вопросы по монтажу балок, а экскаваторов - обеспечили работы с инертными материалами. Стремимся обходиться своими силами, субподрядные организации привлекаем к решению специализированных задач, к примеру, монтаж электроосвещения, асфальтирование… Росту технического потенциала сопутствует и рост кадровый - приходят новые специалисты, открыты пути для совершенствования в профессии внутри компании. К примеру, Игорь Родионов работал мастером, затем стал прорабом, а сегодня начальник участка, отвечает за капитальный ремонт моста на реке Шелони.

Денис Куданов прошел путь профессионального роста в компании и сегодня является начальником участка по ремонту моста на реке Вуоксе. Тесное взаимодействие с заказчиками - а это Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ГБУ «Псковавтодор», ФКУ Упрдор «Россия» и другие - позволяет оперативно решать вопросы по землеотводу и переносу коммуникаций. Многое зависит от проектировщиков. Работая в партнерстве, удается снижать негативные факторы и делать мосты надежнее.

- Для нас главное - сохранить существующие темпы в работе, - подчеркивает Юрий Другов.

- Это дает новый опыт, служит стимулом для развития.

Юрий Другов, генеральный директор ООО «Строительная Компания «Балтийский берег». Фото: Тимур Ханов.

СКАЗАНО

Юрий Другов, генеральный директор ООО «Строительная Компания «Балтийский берег»: «Строить быстро и качественно выгодно и для нас, и для пользователей дорог. Мы - укрепляем репутацию добросовестного подрядчика, а у водителей будет меньше неудобств от ограничений в движении».