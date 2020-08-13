Когда не хочется уезжать из спального района

Благоустроенная пешеходная зона сразу же стала любимым местом жителей микрорайона. Фото: Александр Чеботарев.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

- Мы так этого ждали! У нас прекрасный двор, красивый, но для прогулок хотелось побольше интересных мест. Зато теперь и взрослым и детям есть где развернуться, - шутит местная жительница Ирина.

Места для прогулок и отдыха после открытия бульвара действительно стало больше, ведь протяженность новой аллеи составляет 459 метров. Полностью готовы две трети бульвара - застройщик пошел навстречу жителям и открыл пешеходную зону пораньше. Сейчас на открытом участке установлены дизайнерские фонари, скамейки под крышами, оборудованы детские и спортивные площадки. И, конечно же, высажены деревья и кустарники. Правда, пока только половина предусмотренных проектом растений. Дело в том, что некоторые зеленые насаждения высаживать летом не рекомендуется, могут не прижиться поэтому они украсят бульвар осенью.

Есть на новом бульваре и своя достопримечательность - арт-объект, напоминающий купол парашюта. Он установлен в честь подвига бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые в 2000 году вступили в бой со значительно превосходящим их по численности отрядом боевиков в Аргунском ущелье. В честь Вадима Чугунова, одного из гвардейцев-десантников, бульвар и получил свое название.

Монумент торжественно открыли в один день с бульваром. Фото: Александр Чеботарев.

БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Со временем бульвар в «Новом Горелово» станет еще интереснее: там появятся малые архитектурные формы и новые возможности для активностей детей и взрослых. А фишкой променада станет объемная световая надпись «Новое Горелово», которая расположится в начале бульвара, на въезде в квартал. А еще в центре бульвара появится постоянная сцена, на которой будут проходить праздники и концерты.

- С самого начала мы мечтали создать полноценное общественное пространство. Именно такие объекты нужны людям, чтобы жить здесь и сейчас, чтобы не нужно было каждый день выезжать за новыми впечатлениями. Мы очень хорошо понимаем, что такие решения увеличивают стоимость проекта и в дальнейшем требуют постоянных расходов. Поэтому мы нашли баланс между известными зарубежными и российскими практиками, чтобы сделать красиво, практично и оптимально с точки зрения затрат и будущих расходов на содержание, - говорит заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

Застройщик решил отказаться от элементов, которые в будущем могут увеличить коммунальные расходы жильцов. Озеленение бульвара также тщательно продумали с учетом последующей эксплуатации. Но самое главное осталось без изменений: у жителей квартала есть возможность отдыхать рядом с домом, не выезжая за пределы своего микрорайона. И речь идет не только о благоустройстве территории, но и о социальных объектах. Сейчас, например, в ЖК «Новое Горелово» строятся вторая школа и детский сад.

Дети сразу нашли себе развлечения на новом бульваре. Фото: Александр Чеботарев.

Следующий этап развития проекта - создание новых обширных пространств для спокойного и активного отдыха взрослых и детей. Уже началось строительство плей-хаба на площади 4,5 га. Там будут новые зоны, аттракционы, велодорожки, спортивные тренажеры и много дополнительных зеленых островков.

- Это наша принципиальная позиция: жители квартала не должны постоянно выезжать за его пределы за отдыхом, развлечениями и услугами, потому что все необходимое для этого есть рядом. Гуляя по пешеходному бульвару, можно зайти в кафе, салон красоты, магазины - эти объекты расположены здесь же, на первых этажах жилых комплексов. Предусмотрены места для уличных кафе и на самом бульваре, - добавляет Максим Жабин.

Хорошо, когда гулять по родному микрорайону можно с улыбкой и отличным настроением. Фото: Александр Чеботарев.

Открыть оставшуюся часть бульвара застройщик планирует весной 2021 года, когда будет вводить в эксплуатацию следующие жилые корпуса. Со временем на территории квартала появятся и другие пешеходные зоны, будет построен еще один бульвар. Предусмотрено и создание небольшого парка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.